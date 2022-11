Synthèse de Feriel Nourine

Les pays de l’Union européenne peinent à trouver un accord sur le plafonnement des prix du gaz à l’échelle du marché communautaire, une initiative inspirée de la volonté de Bruxelles à plafonner les tarifs du gaz russe. La réunion, hier, des 27 de l’UE s’est rapidement transformée en séances de désaccords, le prix fixé à 275 euros par mégawattheure (MWh) a rapidement attiré les critiques des bailleurs de fonds et adversaires.

Après des mois de luttes intestines dans le bloc, la Commission européenne exécutive a proposé le plafond avant une réunion des ministres de l’Energie de l’UE aujourd’hui sur les dernières mesures d’urgence du bloc pour atténuer une crise énergétique à l’approche de l’hiver.

Il entrerait en vigueur si le prix du premier mois sur la bourse du gaz néerlandaise Title Transfer Facility (TTF) dépassait 275 euros/MWh pendant deux semaines et si, dans le même temps, les prix étaient supérieurs de 58 euros à ceux d’un gaz naturel liquéfié (GNL) prix de référence mondial pendant 10 jours de bourse consécutifs.

La proposition a ridiculisé les partisans d’une intervention décisive sur le marché pour faire baisser les prix de l’énergie qui ont atteint des sommets historiques en août dernier alors que la Russie a réduit l’approvisionnement à la suite des sanctions de l’UE concernant la guerre de Moscou contre l’Ukraine.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré que le niveau proposé était «très élevé», tandis qu’un autre diplomate de l’UE a déclaré : «C’est un plafond qui n’agirait pas comme un plafond».

Dans des conditions gonflées pour déclencher le plafond proposé par la Commission, il n’aurait pas été lancé en août dernier, ce qui, selon les partisans du plafond, l’a rendu inutile.

Le contrat du premier mois TTF était en hausse depuis la proposition de la Commission mardi, s’échangeant à plus de 130 euros/MWh contre un pic au-dessus de 340 euros en août dernier.

Le cabinet de conseil Eurointelligence a déclaré que les critères proposés par la Commission signifiaient que le plafond était «clairement conçu pour ne pas être utilisé : il n’est, en d’autres termes, pas destiné à plafonner réellement les prix».

Pas moins de 15 pays de l’UE exigent un plafond solide. Parmi eux, la Belgique, la Pologne, l’Italie et la Grèce ont menacé de bloquer d’autres mesures énergétiques pour approbation jeudi si le paquet ne contient pas de plan d’action pour empêcher les prix excessifs.

De l’autre côté de la table, cependant, se trouve un camp petit mais puissant dirigé par la plus grande économie de l’UE, l’Allemagne.

Avec les Pays-Bas, la Suède et la Finlande, ils ont fait valoir qu’un plafond pousserait les fournisseurs à vendre ailleurs et réduirait les incitations à réduire la consommation de gaz.

Afin d’apaiser ces inquiétudes, la Commission a déclaré que le suivi du prix mondial du GNL permettrait aux fournisseurs de continuer à vendre en Europe. Il a également proposé que les économies d’essence obligatoires entrent en vigueur pour le bloc si un plafond est activé.

Cela marquerait un changement considérable dans les politiques de l’UE étant donné que les pays membres n’ont jusqu’à présent accepté que des réductions volontaires de consommation de gaz. Cependant, un haut diplomate de l’UE a déclaré que cela n’avait pas résolu leurs «problèmes fondamentaux» autour d’un plafond.

«Nous sommes très très préoccupés par les risques ici, ce serait une entreprise très, très risquée», a déclaré la personne, qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat.

«Des économies, des économies, des économies. Et plus d’énergies renouvelables dans le mix énergétique. C’est la principale et unique solution à la crise dans laquelle nous nous trouvons.»

Les pays de l’UE doivent approuver la proposition de la Commission pour qu’elle devienne une loi, mais avec la divergence actuelle des points de vue, les espoirs sont faibles que les ministres de l’Energie règlent les détails cette semaine.

Les yeux seront rivés sur leur accord sur les autres politiques énergétiques en attente d’approbation jeudi, notamment l’accélération de l’autorisation des sources d’énergie renouvelables et le lancement d’achats conjoints de gaz pour le bloc.

De son côté, le gouvernement espagnol ne s’est pas empêché de tirer à boulets rouges sur la CE, hier, l’accusant de « se payer la tête du monde » avec sa proposition, et assurant qu’il allait s’y « opposer fortement ».

« Nous avions demandé à la Commission européenne qu’elle élabore une proposition et, à la dernière minute, elle nous présente cette proposition, qui n’en est pas une », a déclaré à la presse la ministre espagnole de la Transition écologique, Teresa Ribera, qualifiant de « plaisanterie » le mécanisme souhaité par Bruxelles.

« Ce que cette proposition va générer est à l’opposé de l’effet recherché, elle va provoquer une augmentation plus importante des prix, mettant en péril toutes les politiques de maîtrise de l’inflation, a poursuivi la ministre, accusant la Commission de « se payer la tête du monde ». n

Articles similaires