PAR NAZIM Brahimi

Les discussions au niveau européen pour un éventuel plafonnement des prix du gaz importé dans l’Union européenne (UE) ne concernent pas l’Algérie, a affirmé, dimanche à Alger, la Première ministre française, Elisabeth Borne.

S’exprimant sur le sujet lors d’une conférence de presse conjointement animée avec le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, au terme de la 5e réunion du Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN) algéro-français, Mme Borne a indiqué que «les discussions au niveau européen pour un éventuel plafonnement ne concernent pas l’Algérie».

«Nous allons donc poursuivre une discussion sereine avec l’Algérie», a-t-elle ajouté, soulignant que «les contrats qui nous lient à l’Algérie ne sont pas indexés sur les prix spots» (calculés en continu sur le marché).

A la fin de la semaine dernière et en marge de la signature d’un accord entre Sonatrach et Naturgy sur le prix du gaz algérien livré à l’Espagne, le PDG de Sonatrach Toufik Hakkar a évoqué le plafonnement des prix du gaz que compte instaurer l’UE.

«Les Etats européens sont ceux qui adoptent le plus les mécanismes de libre-échange, et le plafonnement des prix ne relèvent pas de ces mécanismes», a déclaré le P-DG du groupe Sonatrach, lequel a ajouté que «le plafonnement n’est pas dans l’intérêt du marché pour les consommateurs, ni pour les producteurs, à moyen et à long terme notamment avec l’absence de mécanismes clairs pour le marché».

Vendredi dernier, les chefs d’Etat et de gouvernement des 27 pays de l’UE se sont réunis à Prague (République Tchèque) dans un sommet informel, pour discuter d’un «éventuel plafonnement des prix du gaz importé dans l’UE».

Le mécanisme de plafonnement ne concernerait que le gaz utilisé pour produire de l’électricité, à l’image de ce qui se fait déjà en Espagne et au Portugal.

«Le gaz qui sert à produire l’électricité représente 20% du gaz consommé en Europe», ont souligné des agences spécialisées.

La Commission européenne voudrait généraliser ce mécanisme à l’ensemble des 27. Mais, des pays comme l’Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas s’opposent à un tel plafonnement, appréhendant que la démarche complique davantage l’achat de gaz sur des marchés mondiaux en tension et freine les incitations à réduire la consommation devenue très problématique depuis le début de la crise énergétique, conséquence directe de la Guerre en Ukraine.

Une situation de crise qui a contraint l’UE à chercher des alternatives au gaz russe qui n’alimente plus le Vieux continent suite aux sanctions décidées par les Occidentaux contre la Russie comme riposte à son invasion de l’Ukraine fin février 2022.

Ce à quoi Moscou a réagi en arrêtant le gazoduc Nord Stream I qui alimente l’Europe en gaz, ce qui a généré un chamboulement dans l’approvisionnement des pays européens en gaz.

Conséquence de la suspension des livraisons du gaz russe vers l’Europe, l’Algérie est fortement sollicitée, la Norvège est devenue le premier fournisseur de gaz de l’UE (26% des livraisons, +8 points depuis le début de l’année) et les Etats-Unis (15%). <

Articles similaires