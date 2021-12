Le ticket vers les demies de la Coupe Arabe FIFA 2021 en main, l’équipe nationale est désormais à deux rencontres d’une éventuelle consécration. Après avoir pris le meilleur sur le Maroc, favori XXL de l’épreuve, les Verts endossent le costume avec tout le poids qu’il peut contenir. Surtout quand on est appelé à se mesurer à la sélection de la nation organisatrice, le Qatar en l’occurrence.

Beaucoup peuvent penser que cet écueil est plus facile à passer compte tenu du passif d’Al-Annabi qui n’est pas vraiment brillant. L’erreur serait de penser que les Qataris sont plus prenables. Mais le fait est qu’il s’agira d’un duel avec les champions d’Asie en titre et qu’ «El-Khadra» se présentera avec sa deuxième équipe contre le team type d’Al-Annabi qui est parvenu à se poser sur le sommet continental.

Montée en puissance

Le Qatar est une équipe qui monte en puissance au fil des rencontres. Après un succès poussif en ouverture contre le Bahreïn (1-0) et un autre (2-1) au détriment d’Oman lors de la seconde journée, les camarades du redoutable Almoez Ali ont dominé l’Irak 3 buts à 0 pour passer en tant que leaders de la poule «A».

En quarts de finale, ils ont signé une manita (5-0) contre les Emirats arabe unis (EAU). En 45 minutes seulement, l’affaire était pliée pour la troupe à Felix Sanchez qui voudraient marquer leur territoire face aux Fennecs dans 2 jours dans le stade d’Al-Thumama (Doha). L’enceinte devrait afficher plein et sera acquise pour les camarades de Boualem Khoukhi qui pourront compter sur l’appui des supporters.

Là aussi, les Dz devront -de nouveau- montrer beaucoup de solidité sur le plan mental pour passer le test avec réussite. En tout cas, M’Bolhi, auteur de l’un de ses matchs les plus aboutis avec le maillot algérien contre le Maroc, sait que «ça va être un gros match parce que c’est le pays organisateur. Nous, on veut juste gagner. On s’est dit des choses avant la compétition. Ça va être un autre obstacle. Mais j’ai confiance en mes coéquipiers.» Et comme Raïs n’est pas adepte des discours creux…M.T.

