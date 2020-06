Alors que des clichés les montrant sans masque avec leur coiffeur à domicile circulent sur les réseaux sociaux, les deux joueurs du Borussia Dortmund Jadon Sancho et Manuel Akanji ont été sanctionnés par la fédération allemande. Le montant de l’amende n’a pas été dévoilé.

Jadon Sancho et Manuel Akanji ont été mis à l’amende vendredi par la Fédération allemande de football (DFL). La cause ? Les deux joueurs de Dortmund se sont faits couper les cheveux à domicile sans respecter les règles sanitaires. Avant la rencontre contre Paderborn le week-end dernier (victoire 6-1), l’Anglais et le Suisse avaient été pris en photo par un coiffeur réputé, venu exprès de Düsseldorf (situé à 70 km de Dortmund). Ce dernier avait publié le cliché sur Instagram.

Problème : ni le coiffeur ni les deux joueurs ne portaient de masques, violant ainsi le très strict règlement de la fédération, qui avait autorisé la reprise de la Bundesliga mi-mai à condition notamment que les joueurs ne reçoivent personne à leur domicile. «Les joueurs ont manifestement violé les règles générales d’hygiène et de protection contre les infections ainsi que le concept médico-organisationnel» de la fédération, a annoncé la DFL vendredi.



56.000 euros d’amende

Le club avait expliqué jeudi que les joueurs avaient assuré n’avoir enlevé leur masque que pour la photo. Le coiffeur aurait également porté un écran facial en plastique en leur coupant les cheveux, selon le club. «Il ne fait aucun doute que même les footballeurs professionnels doivent se faire couper les cheveux. Cependant, cela doit actuellement se faire en accord» avec les règles sanitaires, a souligné la DFL qui n’a pas précisé le montant de l’amende.

Quatre autres professionnels de Dortmund auraient également utilisé les services du coiffeur, dont les Belges Axel Witsel et Thorgan Hazard. Cependant, aucune photo n’a jusqu’ici été publiée. En Angleterre, le défenseur latéral ivoirien de Tottenham Serge Aurier avait également suscité la polémique en publiant sur Instagram le 19 mai une photo le montrant aux côtés de son coiffeur. Son club avait immédiatement annoncé qu’il enquêtait sur les circonstances de cet incident, sans toutefois communiquer ensuite sur une éventuelle sanction. Selon la presse britannique, le joueur aurait écopé d’une amende de 156.000 euros.

