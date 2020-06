Les professionnels de la santé saluent les décisions du gouvernement concernant les mesures de déconfinement progressif dans sa deuxième phase, entré en vigueur hier, mais recommandent la plus grande prudence.

Une prudence dictée par le fait dans certains endroits du pays, la situation de la pandémie reste encore inquiétante, comme à l’EPH de Boufarik qui affichait complet avant-hier ou encore au CHU Mustapha-Bacha d’Alger où 29 cas ont été enregistrés pour la seule journée d’avant-hier aussi.

La décision du gouvernement concernant la deuxième phase du déconfinement ont été prises après que le pays eut enregistré «une avancée significative en matière de lutte contre la propagation du coronavirus» et «une stabilisation dans le nombre des cas confirmés», a déclaré Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus (Covid-19).

Lors de son intervention, hier, sur les ondes de la Radio nationale, il a précisé que «la levée totale ou partielle du confinement est le résultat d’une diminution des cas d’infection dans de nombreuses wilayas du territoire national», tout en mettant l’accent sur «la nécessité de respecter mesures préventives recommandées par le Comité scientifique et par les professionnels de la santé dans leur ensemble».

Expliquant les raisons d’un déconfinement total dans certaines wilayas et partiel dans d’autres, il a indiqué que «c’est dans les wilayas du nord du pays qu’a été constatée une plus grande propagation du coronavirus par rapport aux wilayas du sud du pays, et ce, en raison de la densité et de la surpopulation dans le Nord», non sans revenir au fait que «le masque est la dernière barrière pour protéger l’individu et la société, et pour parvenir à briser la chaîne de contamination et éviter, ainsi, la probabilité d’une deuxième vague de l’épidémie».

Si le Dr Bekkat Berkani, qui est également président du Conseil national de l’ordre des médecins, insiste sur le port du masque, le qualifiant d’«obligatoire comme pour le port de la ceinture de sécurité dans la voiture», il a, en revanche, indiqué que «le port des gants est inutile», car «le coronavirus se transmet par voie aérienne, par les postillons». Il reste convaincu que «la situation s’améliorerait et que le nombre des cas positifs au Covid-19 devrait diminuer au cours de ce mois de façon significative, si l’ensemble des citoyens s’en tiennent au respect des mesures préventives». Un avis partagé également par le Dr Lyès Merabet, président du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP), qui a estimé «les décisions prises répondent à une situation sanitaire permettant le déconfinement total de certaines wilayas qui n’ont pas enregistré de cas depuis un certain temps ou très peu et où la situation est stabilisée et maitrisée. Tout comme pour la mise en place du confinement, sa levée a obéi à des indicateurs de santé épidémiques».

Pour Dr Merabat, outre les résultats sanitaires qui ont permis de passer au déconfinement ou total ou partiel, en fonction des cas, «c’est aussi une manière de répondre à la pression économique et sociale, car nous sommes obligés d’être dans une situation équilibrée entre le problème sanitaire et ses répercussions économiques mais aussi psychologiques», car explique-t-il, «il faut savoir qu’il y une certaine pesanteur sur tout le monde : sur l’individu, sur les familles, les collectif… C’est la nature humaine, les gens ont besoin de relations, de contacts, d’échanges… Cela n’est pas le cas uniquement dans notre pays, mais également dans tous les autres pays».

Il poursuit en soulignant que dans certains pays européens, par exemple, ils continuent d’enregistrer «des cas par centaines, y compris des décès par dizaines et ils ont déjà procédé au déconfinement. Ils ont même dépassé le stade de déconfinement où l’Algérie se trouve aujourd’hui». «C’est pour dire que ce n’est pas une situation qui répond de manière très stricte à la situation sanitaire, mais que c’est une décision qui doit aussi accompagner toutes les répercussions de la situation sanitaire sur d’autres plans aussi, notamment économique et social», dit-il.

Le président du SNPSP estime que les mesures annoncées par le gouvernement, déconfinement partiel ou total ainsi qu’une reprise des activités économiques et commerciales, étaient «attendues». «On s’attendait à ce que cela intervienne progressivement, de manière ciblée, en tenant compte de la situation sanitaire, comme c’est le cas actuellement», a-t-il encore affirmé.

Mais il a tenu à soulignent que cela ne saurait suffire sans la contribution «responsable» des citoyens de prendre toutes les précautions qu’il faut afin de se protéger et protéger autrui. «Déconfinement oui, total c’est bien, mais il faut qu’il soit mérité», a-t-il dit, expliquant que son propos s’aadresse «aux citoyens que nous sommes. Il faut que nous méritions les décisions qui ont été prises pour maintenir le cap des indicateurs de santé qui se sont améliorées, à travers le comportement citoyen, le comportement responsable».

Pour le Dr Lyès Merabet, il est indispensable de faire preuve de vigilance «en portant le masque de protection et en respectant la distanciation physique entre individus sans oublier l’hygiène des mains. Il faut absolument que nous soyons tous dans la discipline pour revenir, pourquoi pas, à une situation normale. Reprendre le cours normal de nos vies».<