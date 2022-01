Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) et le Syndicat national des pharmaciens d’officine ( SNAPO) ont organisé hier une conférence de presse conjointe pour expliquer pourquoi ils iront aux assises nationales sur la modernisation du secteur de la santé que le ministère de tutelle organisera à Alger les 8 et 9 janvier prochains.

Par Sihem Bounabi

Les deux organismes étaient représentés à cette rencontre avec les médias par leurs présidents respectifs, Noureddine Mettioui et Messaoud Belambri : deux professionnels au long cours qui ont profité de l’occasion pour plaider en faveur d’une profession qu’ils jugent menacée par différents risques et attaques alors qu’elle est «au cœur du système de santé» qu’ils souhaitent plus moderne et plus proche des populations.

A ces assises nationales, vis-à-vis desquelles Messaoud Belambri s’est dit à la fois «confiant» et «méfiant», un paradoxe qu’il explique par le malaise que vit actuellement selon lui la profession des pharmaciens d’officine, il s’agira, pour le SNAPO et le CNOP, d’y aller pour défendre et «préserver» le «statut de l’officine en tant que structure de santé chargée d’une mission de santé publique». Une mission que certains veulent dégrader en faisant circuler des «fake news» et de fausses informations destinées à tromper l’opinion et à brouiller auprès d’elle l’image des pharmaciens, diront les deux conférenciers non sans dépit certain.

L’allusion était faite au sénateur FLN du Sénateur Abdelouahab Benzaim qui a adressé, il y a deux jours une correspondance au ministre de la Santé, prétendant que des pharmaciens d’officine ayant atteint l’âge de la retraite font commerce avec leurs agréments et les proposaient à la vente à de jeunes diplômés de la filière à raison de 30 millions de dinars l’agrément (3 milliards de centimes). Dans sa correspondance, le parlementaire FLN a exhorté le ministre de la santé à «donner les crédits nécessaires» aux jeunes pharmaciens» désireux d’ouvrir leurs propres officines, ils seraient plus de 2000 à sortir chaque année des facultés, pour lever toutes entraves bureaucratiques et empêcher ce genre de business. «Ces déclarations visent à tromper l’opinion publique sur une profession au statut spécifique et extrêmement réglementé», réagira Messaoud Belambri, furieux que de telles faussetés circulent officiellement sous la plume d’un sénateur «pas suffisamment informé», dira à Reporters un pharmacien présent à la conférence de presse.

«Il est archifaux de dire qu’il y a vente d’agrément car c’est illégal et punissable par la loi», poursuivra le président du SNAPO. «Un agrément ou une autorisation d’exploitation d’une officine ne se vend pas. C’est le fonds de commerce» qui est éligible à la transaction, précisera-t-il. Ce qui est fondamentalement différent et «vouloir empêcher» un pharmacien de céder son fonds de commerce, cela équivaudrait à une violation du bien privé et une «expropriation», ajoutera-t-il.



Inquiétude sur l’état de la profession

Sans préjuger de l’accueil que fera le ministre de la santé à l’initiative du sénateur Benzaim, il était clair que son geste a beaucoup inquiété le syndicat SNAPO et le Conseil de l’ordre des pharmaciens qui se sont inquiétés de l’état actuel de la profession et de ses «difficultés» en amont comme en aval. «La cadence de la formation est actuellement intense», dira le président du CNOP Noureddine Mettioui, préconisant d’organiser des sessions de formation «en fonction des besoins réels». «Il faut comprendre que l’activité de la pharmacie est spécifique et qu’elle est actuellement dans une situation très difficile au plan économique», a-t-il déclaré, suggérant «un changement de regard» à l’égard de l’activité d’officine qui «n’est pas un commerce, mais une gestion d’un produit de santé, à savoir le médicament». Le CNOP, plaidera son président, «veut également aller à la modernisation avec un dossier pharmaceutique du patient (DPP) et un dossier pharmaceutique des ruptures ( DPR) avec en priorité l’intérêt de la santé du citoyens».

«La création du statut du poste de pharmacien assistant est devenue une priorité et une urgence pour résorber le chômage des diplômés», soulignera-t-il en affichant son mécontentement que la post-graduation soit devenue difficilement accessible. «On ne comprend pas pourquoi cela alors que les spécialités existent. Les pharmaciens ont le droit de d’accès à la post graduation et cela sera aussi une éponge d’absorption des pharmaciens qui sont au chômage», jugera-t-il.

Autre griefs exprimés par les présidents du SNAPO et du CNOP, une loi sanitaire en stand-by sans textes d’application qu’ils font absolument élaborer pour donner une meilleure visibilité à la profession et une meilleure aisance de l’exercer. Ils ont évoqué les conséquences dramatiques pour certains pharmaciens du flou qui avait existé sur la vente des psychotropes tout comme ils ont souhaité l’intervention du ministère de la santé pour «réglementer» la commercialisation des compléments alimentaires», sujet d’inquiétude pour la santé du consommateur. Le président du SNAPO, sans doute par rapport à l’attaque inamicale du sénateur Benzaim, attirera l’attention sur les risques de saturation concernant l’implantation des pharmaciens d’officine sans correspondance réelle avec les besoins du consommateur et du patient. «Dans de nombreuses localités, il est compté une officine pour 2.000, voire même 800 habitants, c’est dire à quelle point nous observons des saturations contraires aux normes rationnelles et réglementaires instaurées», fera-t-il remarquer. Résultat, selon lui : « beaucoup d’officines sont au bord de l’asphyxie et de la faillite» en l’absence d’une réelle réflexion sur l’organisation de carte de la profession et du marché. A suivre <