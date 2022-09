PAR INES DALI

La Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) a un nouveau directeur général en la personne de Samir Farhat, installé hier dans sa fonction lors d’une cérémonie présidée par le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, en présence du ministre de l’Industrie pharmaceutique. Le nouveau responsable de la PCH remplace Ali Aoun qui a rejoint le gouvernement en qualité de ministre de l’Industrie pharmaceutique suite au dernier remaniement ministériel.

Connaissant bien la tâche qu’il a à assumer pour avoir été directeur général-adjoint de la PCH avant sa promotion, le nouveau DG s’est montré rassurant, après que le ministre de la Santé ait rappelé la mission de cette dernière, qui consiste à «veiller à la disponibilité des médicaments dans les hôpitaux, à travers la levée de tous les obstacles».

Samir Farhat a déclaré qu’après les dernières perturbations qu’a connues le marché, la situation est rentrée dans l’ordre et la PCH est «prêt à approvisionner les hôpitaux en médicaments et autres produits pharmaceutiques afin que les malades puissent recevoir en temps voulu leurs traitements et ne souffrent d’aucun manque».

A la question de savoir quels sont les médicaments qui sont classés en priorité pour ne pas enregistrer de perturbation ou de pénurie, il a indiqué que «la PCH s’occupe de rendre disponibles et d’alimenter les hôpitaux de tous les produits dont ils ont besoin, sans privilégier un médicament par rapport à un autre…».

«Pour nous, tous les médicaments constituent une priorité», a-t-il dit, après avoir indiqué qu’il était «prêt à poursuivre et atteindre les objectifs tracés par l’ex-DG de la Pharmacie centrale des hôpitaux et actuel ministre de l’Industrie pharmaceutique en matière de médicaments».

Ce sont donc les principaux engagements pris par le nouveau responsable de la PCH qui aura fort à faire sachant que les perturbations ou pénuries sont récurrentes, notamment concernant les médicaments devant être importés pour

le traitement des maladies lourdes comme le cancer.

Pas plus tard que fin mai-début juin, un manque de médicaments a été signalé pour cette maladie et Ali Aoun, alors DG de la PCH, a expliqué que ce manque était induit par les effets de la pandémie de Covid-19 et les perturbations au niveau de certaines usines mondiales de production de ces médicaments à forte demande. Le problème a été réglé avec l’importation de 100 médicaments sur 126 avant fin juin et les 6 autres restants étaient disponibles au début de juillet.

Le budget alloué par l’Etat à la PCH est de près de 1,2 milliard d’euros par an et peut être revu à la hausse en cas d’augmentation des prix des médicaments sur le marché mondial, selon Ali Aoun.

Le nouveau ministre de l’Industrie pharmaceutique s’est également montré rassurant concernant la disponibilité des médicaments au niveau des hôpitaux. En marge de la cérémonie d’installation du nouveau DG de la PCH, il a affirmé que «sur 650 types de médicaments inscrits dans la nomenclature, il n’en manque actuellement que 15 à 20». Mais le temps d’attente ne devrait pas être long, selon lui, puisque les médicaments manquants seront «bientôt» disponibles, avant la fin du mois», a déclaré M. Aoun pour «rassurer les malades et les associations de malades».

Il a saisi cette occasion pour réaffirmer que la seule solution pour ne plus devoir faire face à des situations de perturbations ou de pénurie, c’est de «développer la production locale». Dans la feuille de route de son département ministériel, «la priorité est donnée à la production pharmaceutique locale», a-t-il réitéré. «Je suis convaincu que c’est le seul moyen de diminuer et de, pratiquement, éliminer les pénuries. Il n’y a pas d’autres solutions. Et là, on sait qu’on va avoir beaucoup de boucliers, et je suis armé pour cela», a tenu à souligner Ali Aoun. n

