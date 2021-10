Le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed a reçu, mardi au siège du ministère, des membres du nouveau bureau national du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (Snapo), avec lesquels il a abordé les réformes réglementaires du secteur et la disponibilité continue des produits pharmaceutiques. «Dans le cadre du dialogue permanant et de la concertation continue avec les partenaires sociaux, le ministre de l’Industrie pharmaceutique a reçu en audience des membres du nouveau bureau national du Snapo, présidé par le Dr Belambri Messaoud», indique un communiqué diffusé sur le site officiel du ministère. L’audience a constitué «une opportunité pour approfondir la concertation avec le Snapo au sujet des réformes réglementaires qu’initie le ministère de l’Industrie pharmaceutique notamment celles ayant trait à la liste des médicaments ne relevant pas de la prescription obligatoire afin de réduire le recours à l’automédication ainsi que l’établissement de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques pour répondre à la problématique de la confusion entretenue avec les compléments alimentaires et les produits de nutrition spécifique», selon le même texte. La disponibilité continue des produits pharmaceutiques ainsi que le contrôle et la régulation du circuit de distribution à travers le renforcement des inspections sur le terrain, ont également été évoquées, fait savoir le communiqué, ajoutant que «le ministre a exhorté, dans ce sens, les pharmaciens officinaux à signaler toute pratique de rétention, de spéculation ou de vente concomitante dont ils feraient les frais à travers la plate forme mise a leur disposition www.requetmedic@miph.gov.dz». Les deux parties, selon la même source, ont également convenu de renforcer leurs coopération notamment au sein de l’Observatoire national de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques pour anticiper toute tension d’approvisionnement et garantir une disponibilité continue notamment pour les médicaments essentiels. Par ailleurs, le ministre de l’Industrie pharmaceutique a également reçu en audience une délégation de la Fédération nationale des insuffisants rénaux conduite par son président Boukous Mohamed. Les discussions ont porté sur «la nécessaire actualisation de la prise en charge de cette pathologie chronique notamment pour les problématiques de prix de référence de certains médicaments qui rentrent dans le protocole thérapeutique des hémodialysés», selon la même source. De même pour les dispositifs médicaux nécessaires aux insuffisants rénaux, le ministre a donné des instructions pour assurer leurs homologation, leurs disponibilités et éventuellement leur production. La prévention au niveau scolaire a, également, été à l’ordre du jour, à travers le rôle que peut jouer le ministère de l’Industrie pharmaceutique pour la production et la disponibilité des bandelettes de dépistage. Le communiqué relève que des réunions de travail mensuelles «seront organisées, en collaboration avec la Fédération nationale des insuffisants rénaux, pour assurer le suivis des problématiques médicamenteuses et des dispositifs médicaux indispensables aux insuffisants rénaux».(APS)

