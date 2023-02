Des trophées ont été remis, jeudi à Alger, à neuf projets innovants dans le domaine pharmaceutique, lors d’un concours organisé par l’Union nationale des opérateurs de la pharmacie (UNOP). Lors de cette première édition du concours intitulé «Pharma Challenge UNOP», dédié aux projets innovants à impact socioéconomique dans le secteur pharmaceutique, neuf idées innovantes de porteurs de projets issus de différentes universités du pays ont été récompensées sur 30 retenues depuis le lancement du concours en août 2022. Cette cérémonie s’est déroulée en présence du ministre de l’Economie de la connaissance et des Startups, Yacine El-Mahdi Oualid, et du conseiller auprès du Président de la République, chargé des affaires économiques, Yacine Ould Moussa. Parmi les projets primés figurent un produit de phytothérapie dédié au traitement de la maladie d’Alzheimer, un gel à base d’huiles essentielles traitant l’irritation causée par le port de prothèses dentaires, une application d’informations pharmaceutiques dédiée aux professionnels et la production de vitamine D à partir de la laine de mouton. Cette cérémonie a également vu la distinction d’un projet de production d’une enzyme pour la valorisation de déchets organiques, d’un test pour différencier rapidement entre angine virale et bactérienne, un patch anti-inflammatoire bio, un produit à base de lierre pour le traitement de pathologies gynécologiques ainsi qu’un bain de bouche dédié aux soins bucco-dentaires. Lors d’une allocution prononcée lors de cette cérémonie M. Oualid, a salué la tenue de ce concours visant à rapprocher les startups des grandes entreprises et des investisseurs dans le secteur pharmaceutique.

Selon le ministre, l’entrepreneuriat innovant dans le secteur pharmaceutique connait un engouement de la part des universitaires et des porteurs de projet, notant que le ministère a enregistré 49 projets en biotechnologie et 39 projets dans le secteur pharmaceutique. M. Oualid a aussi évoqué les soutiens qu’offre la loi de finance 2023 pour encourager l’investissement, notamment à travers des exonérations fiscales. Pour sa part, le président de l’UNOP, Abdelouahed Kerrar, a souligné l’engagement de son organisme pour développer l’esprit d’entreprise et donner «une suite concrète» aux projets d’étudiants et membres de clubs issus d’universités et d’écoles à travers le territoire national. «L’étape suivante est la plus sensible et la plus importante.

Il s’agira de traduire leurs idées en projets concrets», a expliqué M. Kerrar, ajoutant que, dans ce cadre, ces porteurs de projets seront accompagnés à travers un programme de coaching pour convaincre les bailleurs de fonds et les entreprises de la faisabilité des innovations. n

