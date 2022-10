Les cours du pétrole reculaient à nouveau mardi, sur fond d’inquiétudes sur une récession qui plomberait la demande mondiale.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre cédait 2,20% à 94,07 dollars, et celui de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en novembre perdait 2,49% à 88,87 dollars.

« Les inquiétudes sur la demande prennent le pas sur un marché tendu au niveau de l’offre », a résumé un analyste.

De mauvaises données venues notamment de Chine augmentent le risque de récession à travers le monde, et les investisseurs attendent le rapport du Fonds monétaire international (FMI) sur l’économie mondiale attendu pour ce mercredi.

Malgré ce contexte, les prix restent en hausse de 7% pour le Brent et de 12% pour le WTI, depuis le début du mois, avec la décision de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+) de baisser sa production pétrolière totale de 2 millions de barils/jour à partir de novembre prochain.

