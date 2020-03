L’Algérie est confrontée désormais à de multiples défis,

à savoir la chute des cours du brut sur le marché international, la récession qui menace l’économie mondiale et la crise sanitaire due à la propagation du coronavirus.

Les conséquences de ces trois crises sur l’économie algérienne sont inévitables, alors que le pays, contrairement au précédent choc externe de 2014, se voit privé d’importantes ressources financières. Les prix du pétrole ont considérablement chuté depuis le début de la semaine dernière, mettant à mal l’économie algérienne dont le budget dépend largement des hydrocarbures. Outre la chute des prix du pétrole, passant de 60 à moins 30 dollars le baril en quelques semaines seulement, la propagation de l’épidémie du coronavirus paralyse l’économie, tant il est vrai que plusieurs entreprises et secteurs d’activité dépendent des importations dans leur approvisionnement en intrants. La Chine, épicentre de l’épidémie, est le premier fournisseur de l’Algérie, avec plus de 7 milliards de dollars durant les onze premiers mois de 2019, tandis que l’Europe, zone géographique la plus touchée par la pandémie, est le premier partenaire commercial de l’Algérie avec, au tableau, environ 55% des échanges. Plusieurs opérations d’importation depuis ces deux zones géographiques ont été annulées, avons-nous appris, alors que les déplacements et la suspension des dessertes entre l’Algérie et l’Europe et l’Algérie et la Chine ont eu pour effet le report de plusieurs voyages d’affaires. En tout état de cause, l’Algérie est confrontée à des problèmes importants qui résultent à la fois de la chute des prix du pétrole, de la récession qui menace l’économie mondiale et de la propagation inquiétante de l’épidémie du coronavirus et ses conséquences sur l’activité économique. Les réponses du gouvernement étaient jusqu’ici mitigées, se contentant de rassurer quant à la capacité de l’Algérie de traverser la zone de turbulences sans dégâts majeurs et d’affirmer que le retour à l’endettement extérieur et à la planche à billets étaient exclus. Le reste des mesures est ajourné à la publication d’une loi de finances complémentaire. En vérité, les mesures les plus urgentes n’attendent pas une loi de finances complémentaire, dont la démarche procédurale risque d’être lente. Il est important que la Banque centrale prenne des mesures urgentes aux fins de libérer la liquidité bancaire, d’appeler les banques à faciliter le financement de l’investissement productif, d’intéresser les épargnants par des taux d’intérêts encourageants et les investisseurs par des taux bas et motivants. Il est de la responsabilité de la Banque centrale de surveiller la courbe de l’inflation et de garder sous le coude la planche à billets, dont l’usage serait inévitable eu égard à la situation de la liquidité bancaire et de la hausse des besoins en dinar. Il serait aussi possible, en cas de mesures de confinement pour lutter contre la diffusion de l’épidémie, que l’Etat vole au secours des entreprises en garantissant les actifs, en suspendant le paiement des taxes et redevances au profit de la Cnas et de la Casnos, mais aussi au versement des salaires des employés en cas de chômage technique. D’où l’impératif de créer une cellule de crise pour surveiller l’impact de l’épidémie sur l’économie et bien doser le rôle de l’Etat en matière de couverture des dégâts. La loi de finances complémentaire viendrait ensuite prendre en charge la révision des arbitrages budgétaires conséquemment à la chute des cours du brut et les correctifs apportés au volet fiscal de la loi de finances 2020. Quant à la récession qui menace la Chine et l’Europe, il est urgent que le gouvernement réoriente son gouvernail vers certains pays d’Amérique latine pour certaines importations afin d’éviter qu’il y ait des cas de pénuries de produits alimentaires. Certaines mesures ne peuvent pas attendre, tant il est vrai que la situation vire au rouge sur le marché pétrolier ainsi qu’au niveau des principales économies qui fournissent l’Algérie en produits alimentaires. Les investisseurs ont besoin d’être également rassurés par un engagement ferme de l’Etat quant à la couverture des dégâts que pourrait générer un éventuel confinement partiel ou total des populations. n