Les 13 membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et leurs 10 partenaires, rassemblés sous le terme Opep+, se réunissent aujourd’hui par visioconférence pour évaluer, comme chaque mois, deux jours après un échange téléphonique entre les présidents algérien et russe, les conditions du marché et étudier la proposition de l’Arabie Saoudite d’alléger, en août prochain, les coupures effectuées avec succès dans l’offre de brut.

Les chefs d’Etat algérien et russe se sont parlé au téléphone, lundi dernier. Un des points de leur conversation a porté sur le marché pétrolier, selon un communiqué de la présidence de la République. «Les deux parties ont évoqué le rôle de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep)», précise la même source qui laisse entendre que l’échange entre MM. Tebboune et Poutine a concerné également l’Opep+ et «le rôle de la Russie» en tant que chef de file des pays exportateurs de brut engagés pour «préserver la stabilité des cours des hydrocarbures».

L’échange entre les deux présidents est intervenu deux jours avant la réunion, prévue aujourd’hui en visioconférence, pour l’évaluation mensuelle des «conditions du marché de l’énergie, les niveaux de production et de conformité» à l’accord en vigueur. Il indique l’existence d’une coordination entre l’Algérie, présidente de la conférence de l’Opep jusqu’à la fin de l’année et comptable, et la Russie, dont l’engagement pour la réduction de l’offre pétrolière mondiale en fait un des acteurs clé de la stabilisation du marché observée depuis le printemps dernier.

En avril dernier, l’Opep+ s’est engagée à réduire sa production de 9,7 millions de barils par jour (mbj) en mai et juin et a reconduit cet effort au mois de juillet. Le retour à la normale doit ensuite se faire de manière progressive : la coupe ne sera plus que de 7,7 mbj d’août jusqu’à décembre, puis de 5,8 mbj de janvier 2021 à avril 2022.

La réunion en visioconférence d’aujourd’hui se fera notamment dans le cadre des travaux du Comité de suivi de l’accord Opep (JMMC). Selon l’analyste du cabinet RBC, Helima Croft, le JMMC «devrait approuver la proposition saoudienne d’entamer le processus de réduction progressive des coupes en août (comme prévu, ndlr), encouragé par les gages de conformité plus fortes des pays signataires et par l’amélioration de la demande».



Obligation de prudence à la manoeuvre

En juin dernier, la production de l’Opep a, en effet, de nouveau baissé. Elle a reculé de 1,9 million de barils par jour (mbj) pour atteindre 22,271 mbj au mois de juin, selon des sources secondaires (indirectes mais qui font référence pour évaluer la production d’or noir) citées par l’Organisation des pays exportateurs de pétrole dans son rapport mensuel, paru hier mardi. Au mois de mai, la production avait déjà chuté spectaculairement de 6,3 mbj.

L’Arabie saoudite a de nouveau fourni à elle seule un peu plus de la moitié de cet effort, ses extractions d’or noir reculant de 923 000 barils par jour sur un mois. L’Irak y a également contribué, pompant 449 000 barils par jour de moins que le mois précédent, tandis que le Venezuela, qui a produit 356 000 barils par jour en juin, en a pompé 199 000 de moins que le mois précédent.

Mais le marché pétrolier étant ce qu’il est, toute augmentation de la production, en particulier durant cette période de déprime économique provoquée par la crise sanitaire, pourrait avoir des effets négatifs sur le marché si elle n’est pas bien étudiée. «Si l’Opep+ augmente sa production, le marché pourrait rapidement retomber dans une situation d’offre excédentaire si la reprise économique mondiale n’est pas suffisamment forte», prévient l’analyste Neil Wilson, de Markets.com.

Hier, mardi, les prix du pétrole perdaient du terrain, les investisseurs adoptant une position attentiste avant la réunion d’aujourd’hui qui débattra de l’allègement des coupes de la production d’or noir. En matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en septembre valait 42,43 dollars à Londres, en baisse de 0,68% par rapport à la clôture de lundi. A New York, le baril américain du West Texas Intermediate (WTI), pour le mois d’août abandonnait 0,90%, à 39,74 dollars. <

