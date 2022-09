Alors que les excédents du marché sont en hausse, l’alliance prépare les esprits à un nouveau serrage des vannes.

Par Hakim Ould Mohamed

L’Opep+ prépare les esprits à de nouvelles restrictions de sa production. L’Organisation, réunissant les membres de l’Opep et leurs partenaires parmi les producteurs non Opep, s’attend désormais à ce que l’excédent de pétrole sur le marché augmente de 100.000 barils par jour (bpj), cette année, par rapport à son estimation précédente.

En effet, selon un rapport du comité technique conjoint (JTC) du groupe, dont les grands axes ont été publiés, hier, par Reuters, l’alliance des producteurs de pétrole prévoit désormais un excédent du marché pétrolier de 900.000 bpj pour 2022, en hausse de 100.000 bpj par rapport à la projection précédente. Dans le scénario de base rédigé par le comité technique conjoint de monitoring, l’excédent du marché est estimé à 3,1 millions de bpj en septembre, avant de chuter à 600 000 bpj en octobre. Pour novembre, l’excédent devrait encore augmenter, à 1,4 million de bpj, selon le rapport consulté par Reuters. JTC examine la situation du marché pétrolier et conseille le groupe Opep+ sur les fondamentaux, mais il ne recommande pas de ligne de conduite à la conférence des ministres qui se tient chaque mois. Cependant, les prévisions élevées d’un excédent du marché pétrolier plaident davantage en faveur de nouvelles réductions de la production de l’Opep+. La semaine dernière, le ministre saoudien de l’Énergie, le prince Abdelaziz Ben Salman, a déclaré que l’Opep+ était prête à réduire la production à tout moment sous n’importe quelle forme si elle estimait que cela apporterait de la stabilité au marché pétrolier, qualifié de «schizophrène». Le ministre saoudien a fait miroiter la menace de réductions potentielles de la production de l’Opep+ qui pourraient survenir à tout moment. Dans une interview accordée à Bloomberg, diffusée lundi dernier, le ministre saoudien de l’énergie a déclaré que «l’extrême volatilité» «sapait la fonction essentielle du marché», soulignant que «ce cercle vicieux est amplifié par le flux d’informations non fondées sur la destruction de la demande». Abdelaziz Ben Salman a indiqué à la même occasion que «les marchés ne peuvent pas refléter les réalités des fondamentaux physiques». Après le signal saoudien, le président actuel de l’Opep, élu pour un mandat d’une année, le ministre congolais des hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoua, a également exprimé son soutien à d’éventuelles nouvelles réductions de la production de l’alliance Opep+. Les dirigeants des Émirats arabes unis (EAU) n’ont pas hésité aussi d’apporter de l’eau au moulin d’Abdelaziz Ben Salman, indiquant avoir des vues similaires à celles de l’Arabie saoudite sur les marchés du pétrole brut. Comme pour cimenter davantage ce consensus autour des suggestions d’Abdelaziz Ben Salmane, poids lourd de l’Opep+, le ministre de l’Energie et des mines, Mohamed Arkab, a indiqué, à son tour, que l’Algérie se tient prête, avec l’ensemble de ses partenaires de l’Opep+, à prendre les mesures nécessaires afin de maintenir la stabilité et l’équilibre du marché pétrolier international, affirmant que l’Opep+ se réunira le 5 septembre prochain pour évaluer les développements du marché pétrolier et ses perspectives. Certains autres producteurs de l’OPEP+, dont l’Irak, le Venezuela et le Kazakhstan, ont également signalé leur soutien à de nouvelles restrictions de la production. Ces nouvelles réductions de la production n’ont jamais été défendues aussi clairement. Le rapport du comité conjoint de monitoring vient en rajouter une couche, en mettant en garde contre des excédents importants, alors que la demande va en s’affaiblissant. Les informations selon lesquelles la production de l’Opep a continué à évoluer au-dessous de son quota en juillet ne plaident pas non plus en faveur d’une hausse de la production. Les membres de l’Opep+ ont produit 2,9 millions de barils par jour (bpj) en dessous de leur objectif collectif de production de pétrole en juillet, ont indiqué à Reuters des sources de l’Opep+. L’écart entre le quota global et la production réelle de pétrole des membres de l’Opep+ augmente depuis plus d’un an ; de nombreux producteurs étant incapables d’accroitre leur production. L’Opep+ se réunit le 5 septembre lors d’une réunion ordinaire. Il est possible que les ministres des pays membres discutent de nouvelles réductions de la production. <