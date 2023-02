La demande mondiale de pétrole devrait dépasser ses niveaux antérieurs à la pandémie de Covid-19 cette année 2023 et atteindre 102 millions de barils par jour (bpj), a déclaré dimanche le secrétaire général de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), Haitham al Ghais. Le SG de l’Opep s’exprimait lors d’un discours prononcé à l’ouverture de la Conférence et exposition internationale égyptienne sur le pétrole (EGYPS 2023). M. al Ghais a souligné à cette occasion que «l’Opep s’est engagée à soutenir la stabilité du marché et les investissements afin de répondre à la demande croissante et de soutenir les efforts de réduction du carbone, notant que les récentes prévisions de l’Opep ont montré que la demande d’énergie augmente et atteindra les niveaux pré-Covid-19 pendant l’année en cours». «La demande mondiale de pétrole devrait continuer de croître pour s’élever à 110 millions de bpj en 2025», a-t-il ajouté expliquant cette hausse par le fait que «l’industrie pétrolière a souffert d’une baisse importante des investissements au cours des dernières années». Il a souligné que l’Opep s’attend à ce que l’industrie pétrolière ait besoin d’investissements d’un montant d’environ 12.000 milliards de dollars jusqu’en 2045, à un rythme de 500 milliards de dollars par an, soulignant «l’importance d’investir dans la sécurité énergétique en tant que composante majeure de l’activité économique, de la disponibilité de l’énergie et de la stabilité des marchés».(APS)

