Les prix du pétrole repartaient à la hausse hier mardi, soutenus par les perspectives d’une amélioration de la demande à court terme aux Etats-Unis et en Chine, pendant que le gouvernement américain tente de plafonner les prix du brut russe.

Vers 10H05 GMT (12H05 HEC), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août montait de 1,67% à 116,04 dollars.

Le baril de West Texas Intermediate (WTI) américain pour livraison en juillet, dont c’est le dernier jour de cotation, prenait quant à lui 2,30% à 112,08 dollars.

«Après avoir subi un coup de massue (…) en raison des craintes de récession et de destruction de la demande de carburant, les prix du pétrole se redressent», a commenté Stephen Innes, analyste chez Spi Asset Management.

Selon les analystes, les craintes concernant l’économie mondiale et les risques de récession ont pour le moment laissé place à celles concernant l’approvisionnement en brut.

Les perspectives d’une augmentation de la demande américaine et chinoise à court terme poussent les prix, dans un contexte d’offre limitée.

Stephen Innes a relevé un «succès des tests de masse à Shanghai», qui renforce «l’idée que la Chine va poursuivre une réouverture progressive».

La Chine est la dernière grande économie mondiale à maintenir une stratégie zéro Covid, mais rouvre progressivement son économie après des confinements massifs, s’appuyant sur des campagnes de dépistage à grande échelle et des confinements locaux.

Aux États-Unis, «avant les élections de mi-mandat, la Maison Blanche débat de la suspension temporaire de la taxe fédérale sur l’essence», ajoute l’analyste.

Une décision qui pourrait améliorer les perspectives de la demande de pétrole en pleine saison des vacances aux États-Unis appelée «driving season», pendant laquelle l’utilisation de moyens de transport est accrue, et donc de carburant.

En parallèle, «les inquiétudes concernant l’approvisionnement sur les marchés mondiaux augmentent dans le cadre de nouveaux efforts pour empêcher la Russie de tirer des revenus du brut», a souligné Susannah Streeter, analyste chez Hargreaves Lansdown.

Les États-Unis discutent avec leurs alliés pour restreindre davantage les revenus pétroliers de la Russie en plafonnant le prix de son pétrole brut, a déclaré lundi la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, lors d’une visite au Canada.

