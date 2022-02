Les prix du pétrole continuaient vendredi leur hausse en franchissant la barre des 92 dollars le baril. En début de l’après-midi, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril prenait 1,37% à 92,36 dollars.

A New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mars gagnait 1,61% à 91,72 dollars. Plus tôt dans la matinée, le Brent a atteint 92,66 dollars, et le WTI 91,91 dollars, leurs records depuis plus de sept ans.

Les cours du pétrole ont terminé en légère hausse mercredi où le cours du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril a pris 1,83% à 91,11 dollars.

A New York, celui de WTI pour livraison en mars a, pour la première fois depuis l’hiver 2014, franchi la barre des 90 dollars à 90,27 dollars en hausse de 2,27%.