Les cours du pétrole tournaient autour de l’équilibre mercredi, les investisseurs se montrant attentifs à l’état des stocks de brut aux Etats-Unis après le passage la semaine dernière d’une vague de froid sur les principales zones de production du pays. Vers midi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril gagnait 0,50% à Londres par rapport à la clôture de mardi, à 65,70 dollars, après avoir traversé la séance asiatique dans le rouge. Le baril américain de WTI pour le même mois s’appréciait dans le même temps de 0,41% à 61,92 dollars. A respectivement 66,79 dollars et 63,00 dollars le baril, les deux contrats de référence ont touché la veille des niveaux plus vus depuis le 8 janvier 2020, avant de terminer à l’équilibre. Les cours du brut ont d’abord reculé à la suite d’une augmentation surprise des stocks américains la semaine dernière, a noté des analystes. L’American Petroleum Institute (API), la fédération qui regroupe les professionnels du secteur pétrolier aux Etats-Unis, a en effet rendu compte de stocks de brut en hausse de 1,1 million de barils la semaine passée aux Etats-Unis. Or le marché s’attendait plutôt à l’inverse du fait des répercussions sur la production américaine de la vague de froid arctique qui a frappé la semaine dernière l’Etat du Texas, poumon énergétique américain. L’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA), aux estimations jugées plus fiables, publiera ses chiffres plus tard dans la journée.

Articles similaires