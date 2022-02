Les prix du pétrole ont reculé hier, profitant d’une potentielle accalmie en Europe de l’Est, la Russie ayant annoncé le début d’un retrait de ses troupes massées à la frontière ukrainienne. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril baissait de 2,64% à 93,93 dollars. A New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mars perdait 2,96% à 92,63 dollars. Après des semaines de tensions, la Russie a annoncé mardi le début d’un retrait de certaines troupes russes déployées près de la frontière ukrainienne vers leurs garnisons. Un «retournement de situation» qui a fait retomber le prix du baril de Brent à 94 dollars, après avoir dépassé 96 dollars la veille, explique Fawad Razaqzada, analyste. L’Ukraine et les Occidentaux ont réussi à empêcher une «escalade» russe, s’est félicité mardi le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba. Les Occidentaux craignaient une invasion imminente de l’Ukraine par Moscou. La Russie est l’un des trois plus grands producteurs de pétrole au monde, avec l’Arabie saoudite et les Etats-Unis. Les investisseurs redoutent ainsi de potentielles perturbations de l’approvisionnement en brut, dans un marché déjà tendu. Les tensions provenant de la crise en Ukraine ont été «l’un des principaux facteurs à l’origine des récentes hausses du prix du baril, les négociants évaluant la probabilité croissante d’un conflit armé et les sanctions sur l’énergie russe qui en découleraient», assure l’analyste, Ricardo Evangelista, qui explique la baisse du prix du pétrole également «par des prises de bénéfices de la part des investisseurs, désireux d’encaisser les gains enregistrés au cours des dernières semaines».

