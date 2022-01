Les cours du pétrole repartaient à la hausse mardi, dopés par les tensions géopolitiques entre l’Ukraine et la Russie, après avoir perdu une partie de leurs gains la veille. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars grimpait vers midi de 1,04% à 87,17 dollars. A New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois gagnait 0,94% à 84,09 dollars. «Le pétrole est de nouveau en hausse», ont commenté les analystes, après avoir effacé «une partie de leurs gains récents». Si les prix ont été lundi «entraînés par l’aversion au risque», ils «restent soutenus par la crise ukrainienne qui pourrait affecter l’offre», ont souligné des experts, le Brent de la mer du Nord comme le WTI se négociant toujours à des niveaux proches des records enregistrés plus tôt dans l’année. Selon eux, les marchés financiers ont, pour la plupart, ignoré les gros titres sur la Russie et l’Ukraine au cours des dernières semaines, «mais ce n’est plus le cas».

