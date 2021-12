Le cours du baril de Brent était en légère baisse lundi, alors que les marchés mondiaux évoluaient dans de faibles écarts, l’absence d’investisseurs entre les fêtes de fin d’année se faisant sentir.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février reculait de 0,25% à 75,94 dollars.

Fermé vendredi, jour où le Brent avait subi des prises de bénéfices, le WTI à New York pour la même échéance était en baisse plus nette (-1,56% à 72,63 dollars).

De son plus bas lundi (69,28 dollars) à son plus haut jeudi (77,00 dollars), le Brent s’était apprécié de plus de 10% à la faveur de nouvelles rassurantes sur la moindre dangerosité du variant Omicron du

Covid-19.

