Les cours du pétrole remontaient mardi sans effacer complètement leurs pertes marquées de la veille, quand les inquiétudes sur une propagation du Covid-19 et le ralentissement des économies chinoises et américaines avaient pesé sur les prix.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre valait 73,22 dollars à Londres, en hausse de 0,45% par rapport à la clôture de la veille.

A New York, le baril américain de WTI pour le mois de septembre gagnait 0,45% à 71,58 dollars.

La veille, le Brent avait perdu 4,5% et le WTI 3,6%.

Cette baisse s’explique par «la menace que le variant Delta fait peser sur l’économie et les performances décevantes des industries» aux Etats-Unis et en Chine, commente Tamas Varga, analyste. Les confinements pèsent lourdement sur les déplacements, et donc sur la demande de pétrole, dont les Etats-Unis sont le premier consommateur mondial.

Par ailleurs, la croissance du secteur manufacturier a ralenti aux Etats-Unis et en Chine en juillet, selon des indicateurs publiés lundi.

