Les prix du pétrole avançaient timidement hier, la hausse restant limitée par la situation sanitaire en Inde qui fait craindre pour la demande du pays en or noir. Hier matin, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet valait 68,88 dollars à Londres, en hausse de 0,25% par rapport à la clôture de vendredi. A New York, le baril de WTI pour le mois de juin gagnait 0,32%, à 65,58 dollars. Les analystes expliquent cette légère baisse par la demande indienne qui reste faible, alors que le coronavirus fait des ravages et qu’une tempête frappe la côte Ouest du sous-continent. Le pays a recensé lundi 4.100 décès et près de 280.000 nouveaux cas de Covid au cours des dernières 24 heures, portant à près de 25 millions le total des contaminations depuis le début de la pandémie. Et les efforts déployés pour lutter contre cette deuxième vague de la pandémie sont fragilisés par l’approche du cyclone Tauktae. A un pic en 2019, avant un reflux en 2020 sous l’effet de la pandémie, l’Inde consommait plus de 5 millions de barils par jour, ce qui la plaçait au troisième rang derrière les Etats-Unis et la Chine, d’après les chiffres du groupe pétrolier britannique BP. Ailleurs en Asie, les autorités de Singapour ont imposé de nouvelles restrictions, dont la fermeture des écoles, face à une augmentation des cas. Et à Taiwan, relativement épargné jusqu’à présent par la pandémie, les écoles seront fermées à Taipei à partir de mardi, des signaux peu favorables à une reprise de la demande de brut dans cette partie du monde. Cependant, l’optimisme économique croissant aux Etats-Unis maintient les prix à un niveau élevé. Les investisseurs tablent notamment sur la saison des grands déplacements automobiles aux Etats-Unis à partir du week-end férié du Memorial Day, le 31 mai. Par ailleurs l’opérateur de l’oléoduc américain Colonial Pipeline, paralysé par une cyberattaque le week-end dernier, a annoncé samedi un retour à la normale de ses opérations. Cette perturbation avait soutenu les prix en début de semaine dernière, un effet qui s’était dissipé en fin de semaine.

