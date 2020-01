Les prix du pétrole progressaient, hier, en cours d’échanges européens, au dernier jour d’une semaine calme et après la publication de données sur la croissance en Chine, plus faible mais conforme aux attentes.

Ainsi, en matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars s’établissait à 65,01 dollars à Londres, enregistrant une hausse de 0,60% par rapport à la clôture de jeudi.

A New York, le baril américain d West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en février gagnait 0,53% à 58,82 dollars.

Avant cette dernière journée avant la clôture hebdomadaire des marchés, l’or noir avait déjà enregistré des gains jeudi, avec un baril de Brent gagnant 1% contre 1,2% pour le WTI. Les deux références ont bénéficié de la ratification aux États-Unis du nouvel accord de libre-échange nord-américain après la signature, mercredi, d’un accord commercial préliminaire entre Washington et Pékin.

« Les prix du pétrole se sont stabilisés cette semaine, l’optimisme sur le front commercial, le ralentissement des tensions géopolitiques et des chiffres encourageants sur les deux premières économies mondiales ont réduit les inquiétudes sur un niveau de demande plus faible en pétrole », a résumé Lukman Otunuga, analyste de FXTM.

Dans le texte signé avec la Chine, Pékin s’engage à acheter pour 200 milliards de dollars de produits américains supplémentaires au cours des deux prochaines années.

Le quart de cette somme (un peu plus de 50 milliards de dollars) concerne des produits énergétiques qui incluent du gaz naturel liquéfié, du pétrole brut et raffiné ainsi que du charbon.

Les opérateurs de marchés ont notamment pris connaissance vendredi du chiffre de la croissance chinoise pour 2019, mesurée à 6,1% par le Bureau national des statistiques (BNS). Mais si ce rythme de croissance n’a jamais été aussi faible en près de 30 ans – soit également en net repli par rapport à 2018 quand la croissance chinoise s’était affichée à 6,6% -, il est conforme aux prédictions d’analystes sondés par l’AFP.

Les données du BNS montrent de plus « une demande forte en pétrole brut avec un niveau record d’activité des raffineries de 13,04 millions de barils par jour, en hausse de 7,6% sur un an » a noté Al Stanton, de RBC, ce qui « compense » les chiffres de la croissance. Outre l’accord sino-américain, le Congrès américain a définitivement approuvé, 24 h après, un accord liant États-Unis, Mexique et Canada (AEUMC) après un vote au Sénat jeudi. Une opération qui a fait dire aux analystes que « la hausse des prix du pétrole est due à l’optimisme sur le front économique avec l’accord commercial sino-américain de phase un et l’accord États-Unis, Mexique, Canada ratifié par le Congrès ». « Les perspectives de demande sont désormais plus favorables », ajoutent-ils.

