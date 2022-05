Synthèse Kahina Sidhoum

L’Algérie ne devrait plus importer de Methyl Tert-Butyl Ether (MTBE), un additif qu’on utilise pour la fabrication de l’essence sans plomb. L’autosuffisance pour ce produit devrait être garantie après l’entrée en service du projet du complexe de production pour lequel Sonatrach a signé, jeudi 19 mai, un contrat de réalisation avec le groupement chinois CNTIC/LPEC.

Le complexe verra le jour dans la zone industrielle d’Arzew, en 2025, pour une capacité de production de 200 000 tonnes par an. Il coûtera environ 500 millions de dollars (l’équivalent de 76 milliards de dinars) après un montage financier assuré par la Banque nationale d’Algérie (BNA) à hauteur de 70%, et par Sonatrach, sur fonds propres à hauteur de 30%.

Pour le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, le complexe aura une «très grande» incidence sociale et économique et permettra de «passer de l’importation du MTBE, dont le prix actuel est de 1 100 dollars/tonne, à l’exportation de l’excédent de production». Il a expliqué que ce site industriel contribuera à la valorisation du méthanol produit dans le complexe CP1Z d’Arzew en l’utilisant comme intrant dans la production du MTBE.

Pour le PDG de Sonatrach, Tewfik Hekkar, ce futur complexe «devra entrer en production en juin 2025», soulignant que l’Algérie «a importé, en 2021, pour plus 170 millions de dollars de MTBE». Il a estimé que la signature du contrat le concernant marque une étape «essentielle» dans la concrétisation du programme de développement de la pétrochimie de Sonatrach qui comprend, également, la réalisation du projet de production de polypropylène d’une capacité de 550 000 tonnes/an, à Arzew, en partenariat avec Total. M. Hakkar a également évoqué la réalisation du complexe de production de plus de 100 000 tonnes/an de LAB (Linéaire Alkyl Benzène) à Skikda, dont la phase de sélection de l’EPC est prévue «avant la fin de l’exercice en cours». Pour ce qui est du complexe de production de polypropylène, implanté en Turquie, d’une capacité de 450 000 tonnes/an avec le partenaire Renaissance, «dont la phase de sélection EPC a été achevée», le financement «étranger» sera finalisé «avant le mois d’octobre pour lancer directement le projet», a-t-il dit.

