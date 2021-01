La Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a annoncé, mardi dans un communiqué, une perturbation de l’alimentation en eau potable dans plusieurs cités des communes de Baraki, Souidania et Ouled-Fayet (Alger) en raison des travaux. Ainsi, précise la même source, la SEAAL procédera mardi 19 janvier 2021 de 20h00 jusqu’au lendemain, mercredi 20 janvier 2021, à 20h00, à des travaux de raccordement d’une canalisation principale de production. Ces travaux localisés au niveau du chemin de wilaya N115, dans la commune de Baraki, engendreront un dérèglement de l’alimentation en eau potable qui impactera la commune Baraki (Haouch Mihoub 1,2 et 3, Centre-Ville et Haï Laghouazi), explique le communiqué, ajoutant que « la situation se rétablira progressivement, dès l’achèvement des travaux ». Par ailleurs, la société procédera le mercredi 20 janvier 2021 de 10h00 à 18h00 à des travaux d’installation d’un débitmètre sur une canalisation principale de distribution au niveau de la route de la décharge dans la commune de Souidania. Ces travaux engendreront une perturbation de l’alimentation en eau potable qui impactera les communes suivantes : Commune de Souidania (Cité 500 logts LPP, 776 logts LSP, 44 logts SPIM, Les palmiers et Route de Douira) et Commune d’Ouled-Fayet (Cité vert et cité 630 logts AADL). La SEAAL précise que l’alimentation en eau potable reprendra durant la soirée du mercredi 20 janvier 2021. En outre, la société a recommandé à ses clients, pour leur sécurité, de vérifier la fermeture des robinets d’eau afin d’éviter « une éventuelle inondation au moment du rétablissement de la distribution d’eau ». Après la remise en eau, elle conseille de laisser couler à faible débit un des robinets d’eau froide pendant quelques minutes afin de chasser l’air qui pourrait se trouver dans le branchement.

