Une perturbation de l’alimentation en eau potable interviendra du samedi (1 mai) à partir de 21h00 jusqu’à dimanche à 20h00 dans cinq (5) communes de la wilaya d’Alger en raison de la réparation d’une canalisation principale de transfert d’eau, a annoncé samedi la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL). Il s’agit des commune de Draria (en sa totalité), d’Ouled Fayet (en sa totalité), de Souidania (en partie), de Dély Brahim (zhun Ain Allah) et de Chéraga (en partie), a précisé la même source. Tout en assurant que la remise en service de l’alimentation en eau potable se fera progressivement dès la fin des travaux, SEAAL a tenu à préciser que ces travaux ont été programmés durant la nuit dans le but de réduire leurs impacts au niveau de la Cité 527 Logts AADL El Achour, lieu ou se trouve la canalisation principale de transfert d’eau. SEAAL a recommandé, ainsi, à ses clients de vérifier la fermeture de leurs robinets d’eau, afin d’éviter une éventuelle inondation au moment du rétablissement de la distribution d’eau. Après la remise en eau, SEAAL a conseillé aux citoyens de laisser couler à faible débit un de leurs robinets d’eau froide pendant quelques minutes afin de chasser l’air qui pourrait se trouver dans les branchements. SEAAL prie ses clients de l’excuser des désagréments causés par ces travaux et met à leur disposition, pour toute information, le numéro de son centre d’accueil téléphonique opérationnel, le 1594, accessible 7j/7 et 24h/24 et l’adresse électronique : mail.1594@seaal.dz, ainsi que les pages Facebook de la société.

Articles similaires