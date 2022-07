Alors que les fortes températures actuelles sont propices au déclenchement de feux de forêt et que plusieurs pays du bassin méditerranéen font face à des incendies ravageurs, la Direction générale des Forêts, par la voix du directeur chargé de la préservation du patrimoine forestier, Saïd Fritas a fait savoir hier que l’ensemble des moyens humains et matériels de la DGF restent placés en «état d’alerte». Le responsable souligne plus précisément que la vigilance de la DGF concerne les évolutions de la météo au cours des derniers jours : «Notre attention se porte actuellement sur la météo et tous les changements de climat qui pourraient causer des départs de feux.»

En effet, la Direction générale des forêts travaille selon une «stratégie spéciale de lutte contre les feux et de préservation des espaces», affirme Saïd Fritas. Le responsable ajoute entre les lignes que ces plans ont permis d’éviter un grand partie de «départs de feux» accidentels constatés durant la période de l’Aïd el Adha : «Nous n’avons enregistré qu’un total de cinq hectares détruits durant les deux jours de l’Aïd». Et plus généralement, le même responsable a affirmé hier sur les ondes de la Radio nationale que «tous les moyens opérationnels sont mobilisés et en alerte pour répondre à toutes les éventualités (…) et tout spécialement au niveau des différentes directions des Forêts qui travaillent en collaboration avec plusieurs secteurs», une mobilisation d’autant plus importante en période de canicule.

Et dans cette logique, il est à rappeler que le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, duquel dépend la Direction générale des Forêts, avait fait savoir dès le 17 juillet dernier que «l’état d’alerte maximale» avait été déclenché. Le secteur, largement impliqué aux côtés de la Protection civile dans la lutte contre des incendies de forêt, avait en effet invoqué dans son communiqué la hausse des températures à des niveaux élevés : «Compte tenu des conditions climatiques marquées par la hausse des températures, favorisant ainsi les départs de feux, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural annonce l’état d’alerte maximale et la mobilisation de tous ses fonctionnaires relevant des corps de la direction des forêts, et ce, dans le cadre de l’activation permanente et continue du plan national de prévention et de lutte contre les incendies de forêt».

Quant aux détails de la stratégie mise en place par la DGF, imaginée notamment suite à une réflexion lancée à l’automne dernier suite aux tragiques incendies de l’été 2021, Mme Ilham Kabouya, Directrice de la protection de la flore et de la faune auprès de la structure, avait expliqué en mai dernier qu’il s’agissait dans les grandes lignes de multiplier les points d’eau, d’installer des caméras de surveillance dans certains massifs forestiers éloignés, en vue de compléter la surveillance effectuée à travers les postes de vigie ou encore de revoir et d’actualiser les «cartes de sensibilité aux incendies». Par ailleurs, la DGF avait également fait savoir, dès les mois de mai et juin, qu’un large effort était entrepris en vue de sensibiliser et d’associer les habitants des régions les plus exposées au risque d’incendies ; cette stratégie consistant en premier lieu, selon Mme Ilham Kabouya «à faire bénéficier les jeunes habitants dans les villages situés à proximité des massifs forestiers de formation pour qu’ils puissent entamer la première intervention contre les feux de forêt et protéger ainsi leurs vergers ou leurs terrains agricoles».

