L’opération de permanisation des enseignants contractuels de l’Education nationale doit prendre fin aujourd’hui. Abdelhakim Belaabed avait donné des instructions strictes pour mettre au point toutes les procédures et finaliser le processus d’intégration des enseignants contractuels concernés dans les meilleurs délais.

Cette opération a été entamée en décembre dernier suite à une instruction du président de la République, à l’issue d’un Conseil de ministres portant titularisation des enseignants contractuels de l’Education. Une décision qui a été saluée par l’ensemble des syndicats du secteur, après des années de lutte et de mobilisation de la corporation des contractuels.

Toutefois, cette décision a suscité la consternation des anciens contractuels, dont le contrat n’a pas été renouvelé alors que le ministre de l’Education a enjoint de maintenir autant que possible les enseignants recrutés sur la base de contrats au cours des années scolaires passées, lors des conférences nationales consacrées à la préparation de la rentrée scolaire 2022/2023. Le partenaire social a dans ce sens appelé les hautes autorités à leur rendre justice et de les titulariser en cas de vacance de poste.

Pour rappel, l’instruction de M. Tebboune s’est soldée par la titularisation de 62 000 enseignants dans les trois cycles de l’Education. Le ministre de tutelle a indiqué que les enseignants contractuels ont acquis une expérience suffisante du fait qu’ils ont travaillé avec le même titre pendant plusieurs années. Il a installé une commission chargée de l’encadrement et du contrôle de la mise en oeuvre efficace de la décision du président de la République de cette opération.

