La décision du président de la République de maintenir Aïmene Benabderrahmane est un choix de stabilité à la tête du gouvernement et une nouvelle et décisive mise à l’épreuve du Premier ministre reconduit à son poste. Sa préférence pour Brahim Merad à l’Intérieur répondrait à son souci d’avoir un des membres de sa garde rapprochée politique à des postes clés. Sur le terrain, de grandes attentes…

PAR NAZIM BRAHIMI

Attendu depuis le début de l’été, le remaniement du gouvernement n’a été opéré qu’à la veille de la rentrée sociale, ce qui met manifestement le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, reconduit dans ce poste qu’il occupe depuis le 30 juin 2021, devant un grand test.

Et si ce léger lifting, qui n’a touché finalement que quelques départements, met fin aux spéculations quant à la profondeur de ce remaniement annoncé par le chef de l’Etat au mois de juillet dernier, il ne fait point de doute qu’il arrive à temps pour donner plus de punch à l’action gouvernementale en deçà des ambitions affichées.

A l’évidence, le chef de l’Etat a préféré garder son Premier ministre, visiblement chargé de l’orientation des dossiers et du suivi de l’action des départements ministériels, mais, incontestablement, avec l’obligation de résultats à partir de ce deuxième semestre d’une année 2022 que Tebboune veut éminemment économique.

Autrement dit, M. Benabderrahmane n’a plus le droit à l’erreur pour sa deuxième année à la tête du gouvernement dans la mesure où on peut le considérer en période de rattrapage, notamment en ce qui concerne la machine de l’économie nationale, le commerce et bien d’autres secteurs dont la gestion fait plutôt du surplace.

En plus du maintien de Benabderrahmane, le remaniement opéré depuis jeudi dernier par Tebboune a touché un seul département de souveraineté, celui de l’Intérieur, confié désormais à Brahim Merad, jusque-là Médiateur de la République, à la place de Kamel Beldjoud, nommé ministre des Transports.

La nomination à valeur de promotion de M. Merad, âgé de 69, énarque de formation et plusieurs fois wali, à la tête du ministère de l’Intérieur, s’explique manifestement par le travail qu’il a accompli depuis qu’il a été chargé du dossier des zones d’ombre à la Présidence de la République, puis nommé Médiateur de la République avec un bilan positif en ce qui concerne le déblocage des projets d’investissement à l’échelle nationale.

Le remaniement a été aussi marqué par l’arrivée de Ali Aoun, jusque-là Directeur général de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), à la tête du ministère de l’Industrie pharmaceutique en succession de Lotfi Benbahmed, qui n’aura pas régné longtemps à la tête d’un département créé depuis peu. L’autre départ enregistré est celui d’Abderrahmane Benbouzid, qui n’est plus ministre de la Santé, il a été remplacé par Abdelhak Saihi, jusque-là Secrétaire général du même département. A la tête du département de la santé dans un contexte de pandémie, Benbouzid «a été appelé à d’autres fonctions», selon le communiqué de la Présidence.

Pour sa part, l’ancien ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, se retrouve à un poste où il était le moins attendu, à savoir le département des transports, très instable, mais où il y a eu surtout de gros scandales.

Par conséquent, Beldjoud va devoir prouver ses compétences en matière de management, notamment à travers la compagnie Air Algérie en pleine réorganisation, l’ENTMV, la SNTF et ses gros problèmes financiers dont se plaignent régulièrement ses patrons.

Fusion

Le remaniement a été par ailleurs porteur de nouveautés dont la plus visible est la «fusion» du ministère des Travaux publics à celui des Ressources en eau sous une appellation inédite. Il s’agit, en effet, du ministère des Travaux publics, de l’Hydraulique et des Infrastructures de base qui a été confié à Lakhdar Rekhroukh, jusque-là patron du groupe public Cosider.

Idem pour le département des Energies renouvelables désormais rattaché à celui de l’Environnement dans lequel a été gardée Samia Moualfi, qui hérite ainsi de nouvelles charges alors qu’il y a eu de sérieuses difficultés à s’occuper de la fonction environnementale et la gestion des déchets.

Il faut noter également la disparition des ministères délégués, une option qui ne semble pas avoir convaincu le président de la République et qui a permis, par conséquent, de dégraisser le staff gouvernemental désormais moins pléthorique. Il a été procédé, dans ce sens, à la fusion des ministères délégués chargés de l’Economie de la connaissance et des Start-up avec le ministère délégué chargé des Micro-entreprises et leur promotion au rang de ministère à part entière, confié à M. Yacine El-Mahdi Oualid.

Le gouvernement Benabderrahmane II, convié aujourd’hui pour son premier Conseil des ministres, est aussi marqué par le maintien de plusieurs ministres qui semblent davantage bénéficier d’une «période de grâce» tel que l’avait expliqué le chef de l’Etat lors de sa dernière entrevue avec la presse nationale où il avait affirmé que certains nouveaux ministres ont besoin de temps à la tête des départements qui leur ont été confiés.

Lors de sa rencontre périodique avec la presse nationale fin juillet dernier, le Président Tebboune avait déclaré qu’il y aura un remaniement ministériel, le qualifiant de «chose normale qui intervient dans tous les gouvernements du monde», soulignant que le choix des ministres obéit aux critères de la compétence «pour appliquer nos engagements».

Mercredi dernier, et avant l’annonce du remaniement, le gouvernement a tenu sa réunion hebdomadaire dans laquelle a été examiné l’avant-projet de déclaration de politique générale et qui sera présenté aujourd’hui en Conseil des ministres. «Lors de sa réunion hebdomadaire, le Gouvernement a entamé ses travaux, présidés par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, par l’examen d’un avant-projet de déclaration de politique générale qui sera présentée au Parlement, conformément aux dispositions de la Constitution», a précisé un communiqué du Premier ministère.

Le document en question intègre, ajoute la même source, «les données inhérentes à la concrétisation des actions engagées par les différents secteurs ainsi que le bilan d’étape des réalisations du Gouvernement depuis l’adoption de son Plan d’action en septembre 2021». <