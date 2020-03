En dépit des assurances des ministres du Commerce et de l’Agriculture ainsi que celles du président de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), M. Boulenouar, sur la disponibilité des produits alimentaires durant la pandémie du coronavirus, la réalité est tout autre.

En effet, il est question d’une véritable pénurie de semoule et farine. C’est du moins ce qui est constaté au niveau des locaux commerciaux et des grandes surfaces d’alimentation. Lesquelles décrient un déficit d’approvisionnement en semoule et en farine. Les commerçants imputent cette pénurie au « recours massif des citoyens au stockage de ces deux produits, contre une faible offre des grossistes ». Le directeur de la régulation et du développement des productions agricoles (DRDPA) au ministère de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Kherroubi, dans une déclaration à nos confrères de APS, a soutenu que « le secteur avait approvisionné les minoteries à travers tout le territoire national en blés dur et tendre, durant les dix derniers jours, soit du 10 au 20 mars courant, pour la production de la semoule et de la farine ». De l’avis de Kherroubi, « le secteur a mis en place un programme spécial pour assurer l’approvisionnement du marché, afin d’éviter une éventuelle pénurie chez les détaillants ». Plus précis à cet égard, il a fait observer que « 500 minoteries, à travers le territoire national, assurent la transformation de la matière première, à savoir les blés dur et tendre en farine pour couvrir la demande du marché ». «Les céréales de différentes sortes sont disponibles en quantités suffisantes au niveau des stocks et acheminées vers les minoteries pour leur transformation, et partant leur commercialisation sur les marchés», a-t-il insisté avant de soutenir que « le niveau de consommation a doublé, ce qui explique la pénurie enregistrée chez les détaillants ». Dans le même ordre d’idées, il avance que « si les minoteries assuraient auparavant l’approvisionnement du marché en 10 tonnes de semoule et de farine en dix jours, dans une région donnée, cette même quantité est épuisée en deux jours sur le marché ». Aussi et tout en notant que la forte demande sur ce produit est à l’origine de « l’épuisement des stocks sur le marché de gros», il a estimé qu’« il faut un peu de temps pour leur approvisionnement par les minoteries ». M. Kherroubi n’a pas manqué de lancer un appel aux citoyens dans l’objectif de « rationaliser leur consommation ». Surtout que « les quantités achetées peuvent être avariées, si les conditions de conservation ne sont pas respectées, ce qui provoquera la déperdition de cette denrée stratégique ». Intervenant pour sa part, le secrétaire général de l’Union nationale des paysans algériens (UNPA), Dilmi Abdelatif, a estimé dans une déclaration à nos confrères de APS que « la matière première, à savoir les blés dur et tendre, est disponible en grandes quantités au niveau des silos», précisant que «la problématique qui se pose est liée à la consommation qui a atteint un pic, outre les dysfonctionnements enregistrés dans la distribution, à cause de la spéculation». De même que selon le secrétaire général de la Chambre nationale de l’agriculture, Mouloud Kouider, « les agriculteurs avaient déposé leurs productions en céréales notamment les blés dur et tendre à la fin d’août dernier et ont assuré des quantités importantes de ce produit stratégique ». « Ces quantités ont été stockées dans des silos, des coopératives de céréales et de légumes secs et dans des unités de commercialisation ». Aux yeux de Kouider Mouloud, la conjoncture actuelle « nécessite l’adaptation des opérations de distribution avec le volume de la demande qui a atteint son pic, outre la sensibilisation des citoyens à la nécessité de rationaliser la consommation de ce produit ».