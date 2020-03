La forte ruée sur les produits de prévention contre le coronavirus a provoqué un déséquilibre entre l’offre et la demande. Afin de ne pas voir la situation s’aggraver, décision a été prise pour désigner une pharmacie d’officine par commune qui sera chargée de la distribution des fournitures médicales au secteur privé, de même qu’un appel a été lancé aux pharmaciens d’officine à gérer leurs stocks de façon rationnelle.

Le ministre délégué chargé de l’industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmad, a donné, jeudi, des instructions pour la désignation d’une pharmacie d’officine au niveau de chaque commune pour la distribution des fournitures médicales au secteur privé, à savoir médecins et pharmaciens privés. «Des mesures d’urgence ont été prises pour la désignation d’une pharmacie d’officine par commune pour la distribution des fournitures médicales au secteur privé», a-t-il fait savoir dans une déclaration à la télévision publique. Les produits dont il est question sont notamment les masques, le gel hydro-alcoolique et les gants et ce, a-t-il expliqué, pour éviter la spéculation et le détournement des fournitures médicales. Ceci pour le volet distribution. Pour le volet production, le président du Syndicat national des pharmaciens d’officines (Snapo), Messaoud Belamri, a révélé que le groupe Saïdal, les laboratoires El Kendi et Biopharm ont été désignés pour produire du gel hydro-alcoolique de façon à «mettre un terme à la spéculation». Tous les intervenants dans ce domaine «veillent à assurer des fournitures médicales de bonne qualité et poursuivent leurs efforts en collaboration avec le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière pour prémunir le citoyen contre le coronavirus», a-t-il déclaré. Il est, par ailleurs, indiqué qu’il a été procédé à la désignation des cliniques privées qui resteront ouvertes et celles qui seront fermées pour éviter la propagation du virus.

Pour sa part, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens d’Algérie est intervenu, à son tour, pour lancer un appel à l’ensemble des pharmaciens sur le territoire national de procéder à «une gestion rationnelle des stocks des produits fortement sollicités», afin d’éviter des situations de «rupture» et ce, conséquemment à l’apparition du nouveau coronavirus en Algérie, est-il indiqué dans un communiqué.

L’Ordre des pharmaciens, qui dit «suivre avec intérêt l’évolution de la situation sanitaire que vit actuellement notre pays et celle à laquelle sont confrontées les pharmaciens d’officine, notamment s’agissant de la gestion face à l’épidémie de covid-19», recommande à l’ensemble des pharmacies de «dispenser rationnellement les produits sur lesquels il y a une forte demande en ce moment».

Le but, à travers cette directive, est pouvoir «satisfaire un plus grand nombre de personnes et de gérer au mieux les stocks, afin d’éviter des situations de rupture», souligne le Conseil de l’Ordre des pharmaciens, qui reconnaît «un manque de moyens de protection (masques, lunettes, gants), en plus des ruptures des produits de désinfection».

Les pharmacies sont, également, invitées à prendre certaines précautions et mesures en matière de gestion de leur espace, selon les capacités de chacune d’elles, s’agissant du flux de la clientèle. Il leur est recommandé de «prévoir des installations pour limiter le contact avec les patients, d’une part, et de prévoir des installations qui permettent un espacement entre les clients, d’autre part».

L’ordre des pharmaciens tient, par ailleurs, à «saluer la disponibilité et les efforts» consentis par ces professionnels de la santé afin de «faire face à une population qui doit être orientée et rassurée dans de telles situations», tout en les informant qu’«un appel» a été lancé aux autorités pour prévoir un quota des produits de protection essentiels pour eux, étant donné qu’ils sont «exposés en première ligne».

Ce qui leur permettra, ainsi, d’assurer «la continuité de l’accomplissement de leur mission», conclut le communiqué. n

