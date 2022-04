La récurrence des pénuries dans le marché du médicat irrite au plus haut niveau de l’Etat. En effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, samedi, avoir instruit l’Inspection générale de la Présidence de la République pour enquêter sur les raisons de «la pénurie de certains médicaments qui ne devrait pas exister», précisant que 37 inspecteurs de la Présidence de la République ont été mobilisés pour mener cette enquête.

Par Sihem Bounabi

Le chef de l’Etat a également souligné lors d’une entrevue avec des représentants de la presse nationale qu’«il ne s’agit pas d’un problème de moyens matériels ou financiers, car nous avons de l’argent ». Il a ainsi promis de communiquer les résultats de l’enquête, une fois celle-ci terminée. En outre, à une question sur l’existence de «lobbies » dans le secteur du médicament, le président de la République a indiqué avoir déjà donné des instructions pour l’importation «dans l’immédiat » de médicaments en rupture de stocks pour contrecarrer ces lobbies.

Pour rappel, ces deux dernières années ont été marquées par de fortes pénuries de médicaments, notamment les catégories entrant dans le protocole du traitement Covid et celui des cancéreux, ce qui avait notamment créé des tensions entre le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid et le ministre de l’Industrie pharmaceutique Lotfi Benbahmed.

Ce dernier avait répliqué, à travers un communiqué, en affirmant la mise en place d’une «plateforme numérique recueillant l’ensemble des programmes de production et d’importation ainsi que les stocks des établissements pharmaceutiques permettant ainsi une meilleure anticipation d’éventuelles problématiques d’approvisionnement de matières premières et de produits finis, notamment liés aux perturbations du marché international induites par la pandémie de la Covid-19 ». Il avait toutefois taclé le ministre de la Santé en soulignant que «cette plateforme n’est, cependant, pas totalement opérationnelle pour les produits hospitaliers, la partie concernée ne s’étant pas encore conformée à l’obligation réglementaire de communiquer ses stocks afin d’anticiper d’éventuelles ruptures de médicaments essentiels, notamment d’oncologie ».

Rappelons, également, que le ministère de l’Industrie pharmaceutique s’est, dès la fin du mois de janvier après son programme d’inspection, assuré de la disponibilité continue des médicaments utilisés notamment dans le protocole thérapeutique anti-Covid-19, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Ce renforcement s’est traduit sur le terrain par l’intervention des brigades d’inspection mixtes ministère du Commerce-ministère de l’Industrie pharmaceutique. Ces brigades mixtes sont ainsi chargées de «lutter contre toutes pratiques commerciales susceptibles d’entraîner des tensions et ruptures d’approvisionnement de certains médicaments, telles les pratiques de rétentions, de ventes concomitantes, de vente dites par packs, et qui exposeraient les contrevenants à des sanctions administratives, financières et pénales conformément à la législation en vigueur ». Le ministère de l’Industrie pharmaceutique avait également mis en place qu’une boîte e-mail requetemedic@miph.gov.dz à la disposition des pharmaciens d’officine victimes de ces pratiques commerciales illégales et qui étaient également appelés à porter directement leurs réclamations à la connaissance des services de l’Inspection générale relevant du ministère de l’Industrie pharmaceutique.

Le ministre de l’Industrie pharmaceutique avait à cette époque déjà dénoncé des pratiques illégales en déclarant, sur les ondes de la Chaîne III de la Radio nationale, que «les investigations ont révélé que certains distributeurs, appartenant au lobby de l’importation du médicament, ont effectivement pratiqué une rétention » assurant que «des sanctions ont été prononcées et des fermetures ont été notifiées à certains distributeurs ».

Lotfi Benbahmed avait ainsi affirmé que «mon département se bat contre ce lobby de l’importation du médicament, pour faire baisser la facture des importations », ajoutant que «ce lobby se trouve même dans la chaîne de distribution».

Le ministre avait également déclaré que la mise en place d’un nouveau cahier des charges, concernant les distributeurs des médicaments, permettrait «de séparer le bon grain de l’ivraie ».

Notons également que l’Association des distributeurs pharmaceutiques algériens (Adpha) avait réagi au mois de février passé, à travers un communiqué, se disant «légitimement préoccupée par toute une série d’accusations infondées qui tendent à rendre les grossistes répartiteurs responsables des dernières perturbations ayant touché le marché interne de médicaments, notamment ceux en rapport avec les protocoles de traitement de la pandémie ». L’Adpha avait aussi tenu à réitérer «son engagement total et sans conditions pour un approvisionnement régulier et équitable en produits pharmaceutiques pour l’ensemble de la population ». En ajoutant que «l’ensemble des acteurs de notre système de santé publique, à quelque niveau où ils exercent, doivent pouvoir travailler dans l’harmonie, le calme et la sérénité avec les pouvoirs publics, garants en dernier ressort de la sécurité sanitaire nationale». <