Par Bouzid Chalabi

Des officines connaissent depuis quelques semaines des ruptures de stocks de médicaments, notamment ceux considérés comme vitaux. Une carence que le ministère de l’Industrie pharmaceutique dit ne pas tolérer. Pas seulement, puisqu’il compte sévir contre les auteurs des pénuries.

Un avertissement que le ministère a lancé sur la base d’un rapport de l’Observatoire national de veille sur la disponibilité des produits pharmaceutiques faisant état de rupture de stocks en particulier les médicaments essentiels. Aussi le ministère somme toutes les parties prenantes, à savoir producteurs locaux, importateurs et distributeurs de livrer aux pharmacies, dans un délai ne dépassant pas les cinq jours, tous leurs stocks de médicaments essentiels. Le ministère somme également les producteurs et importateurs de respecter à la lettre les programmes fixés de livraison aux officines. «Dans le cas d’empêchement pour une raison ou une autre, ces derniers sont tenus d’en aviser, trois mois à l’avance, la Direction de la vigilance stratégique». Le ministère de l’Industrie pharmaceutique informe également que des inspections seront effectuées sur le terrain pour savoir si les acteurs en amont (producteurs et importateurs) respectent les procédures prévues.

Notons que le ministère a souligné que toute forme de pratique illégale, telle que la spéculation, le monopole et la vente conditionnelle, serait punie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

On apprend que de nombreux patrons d’officine ont salué la mise en garde du ministère de l’Industrie pharmaceutique vis-à-vis des industriels, des importateurs et des livreurs à l’origine des pénuries actuelles.

L’avertissement lancé par le ministère démontre tout au moins que l’Observatoire de veille sur les pénuries de médicament a amplement tenu le rôle qui lui incombe, celui de lancer l’alerte dans les plus brefs délais. Mais toujours est-il que l’opinion, en général, est en droit de savoir le nombre exact de médicaments qui font l’objet de pénurie ces derniers temps. C’est d’autant plus indiqué que le corps médical peut transcrire un médicament que leur patient risque de ne pas retrouver au niveau des officines ou du moins après une longue recherche.

