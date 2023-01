Le bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN) a annoncé hier l’envoi d’une mission d’information pour enquêter sur les raisons du manque de production du lait et les perturbations dans sa distribution dans certaines wilayas. Composée de six députés, dont le président de la commission de l’agriculture, de la pêche et de la protection de l’environnement, cette mission qui entamera son travail le 22 janvier prochain, se rendra dans les wilayas de Souk Ahras et de Sidi Bel Abbes avant de se réunir à Ain Defla, selon un communiqué de la chambre basse du parlement. Selon le communiqué, cette mission vise à «suivre de près les problèmes rencontrés par les producteurs dans cette importante filière afin de formuler des propositions de solutions concrètes au terme de l’inspection».

Cette mission est lancée au moment où les autorités tentent de rassurer sur l’absence de pénurie du lait, évoquant notamment des défaillances dans la chaîne de distribution. N. B.

Articles similaires