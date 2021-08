L’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) a appelé lundi dans un communiqué à ne pas se laisser entraîner par les rumeurs sur une pénurie de la farine, assurant que ce produit était disponible et en quantité suffisante. Dans son communiqué, l’UGCAA a «catégoriquement démenti» l’existence d’un quelconque manque ou pénurie de la farine subventionnée destinée aux boulangers, ou celle ordinaire destinée aux citoyens, soulignant être en contact direct avec le ministère de la Commerce pour assurer un bon approvisionnement du marché et des boulangers et pour trouver une solution immédiate à tout dysfonctionnement pouvant entraîner une fluctuation dans la distribution de ce produit de base. Dans ce contexte, l’Union a affirmé que la farine était disponible sur le marché, dans les minoteries, les magasins et les silos en quantités «suffisantes» et que le besoin national en est garanti et couvre les demandes des boulangers et les besoins des consommateurs pour une «longue» période , rassurant ainsi que «tous les produits nécessaires de large consommation étaient disponibles en conjoncture sensible et difficile et qu’il n’y avait aucune raison d’en augmenter les prix». Il a également exprimé sa «ferme condamnation des rumeurs fabriquées et des fausses informations promues par des parties malveillantes, qui cherchent à créer un climat de confusion et une fausse crise en intimidant les citoyens, les commerçants et les boulangers afin d’augmenter les prix de la farine et de ses dérivés». En conséquence, l’UGCAA appelle tout un chacun à «faire preuve de prudence et de vigilance, de conscience, et à ne pas se laisser entraîner par les rumeurs malveillantes et les fausses informations, surtout en ces temps de crise sanitaire et économique que traverse notre pays, et qui exige de nous tous la solidarité, la cohésion et la conjugaison des efforts. Dans son communiqué, l’UGCAA a également demandé à tous les boulangers de se rendre directement aux minoteries pour s’y approvisionner en farine subventionnée à ses prix réglementés, en les rassurant «qu’ils n’ont pas à craindre tout traitement avec la facture, étant donné qu’ils sont soumis au système forfaitaire».(APS)

