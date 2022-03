Le ministre des Travaux Publics, Kamel Nasri a affirmé, jeudi dernier à Alger, que ses services prendront «des mesures radicales» à l’encontre de l’entreprise accusant un retard en matière de réalisation du projet de la pénétrante reliant la wilaya de Guelma à l’autoroute Est-Ouest en cas de non reprise des travaux.

Cette déclaration est intervenue en réponse aux questions orales des députés lors d’une séance plénière à l’Assemblée populaire nationale sur les projets routiers en cours de réalisation dans les différentes wilayas du pays. La réalisation de la pénétrante reliant la wilaya de Guelma à l’autoroute Est-Ouest sur une distance de 35,7 km accuse «un retard notable», a estimé M. Nasri, faisant état d’un taux d’avancement des travaux ne dépassant pas les 22%, et ce en dépit des «multiples avertissements». A rappeler que la réalisation du projet est confiée à un consortium de quatre (4) entreprises ayant accusé «un énorme retard». L’entreprise de réalisation est tenue de s’acquitter des pénalités de retard et reprendre les travaux pour rattraper le retard enregistré. Le cas échéant, le ministère prendra «des décisions radicales», à savoir le remplacement de l’entreprise au sein du consortium ou la résiliation définitive du marché avec ce dernier, a-t-il expliqué. Quant au dédoublement de la voie à la RN 6 au niveau de la section reliant la commune de Tsabit (Adrar) et Reggane, le ministre a révélé que les services des travaux publics de la wilaya d’Adrar avaient mené une étude, en 2014, sur le dédoublement de la voie sur une distance de 380 km (depuis les frontières nord de la wilaya jusqu’à la daïra de Reggane), ajoutant que le projet a été réalisé et réceptionné en 2018. Le ministre a rappelé également qu’une proposition a été formulée dans les précédentes lois des finances portant inscription d’un projet de dédoublement de voie au niveau de la RN6 sur une longueur de 77 km reliant Adrar et Zaouiet Kounta, mais la demande a été rejetée. M. Nasri a affirmé que la réhabilitation de la RN 6 reliant le nord ouest au sud ouest constitue une priorité au regard de son importance, rappelant les instructions du Gouvernement relatives à la modernisation de cette route.

Répondant à une question sur le projet de la route double voie de la wilaya de Bordj Bou Arreridj, qui a fait objet d’étude en 2013, le ministre a assuré que son département prendra contact avec les services de wilaya en vue d’étudier la possibilité du lancement de la réalisation d’une tranche de cette route. Concernant le retard accusé dans la réalisation de la route reliant El-Oued à Hassi Messaoud, le ministre a rappelé que cette route qui s’étend sur 156 km (93 km sur le sol de la wilaya de Ouargla et 63 km sur le sol de la wilaya d’El-Oued), nécessite la réhabilitation de 62 km au niveau de la wilaya de Hassi Messaoud, relevant que les autorités publiques avaient inscrit le projet de réhabilitation d’une distance de 20 km dans le cadre du programme communal au titre de l’exercice 2022, tandis que la distance restante sera inscrite dans le cadre de futurs programmes. En réponse à une question sur la réhabilitation de la tranche reliant Seghouane à Cheniguel de la RN 60-A qui s’étend sur 79 km, le ministre a rassuré que 4 km de cette route était en bon état tandis que 42 km en état moyen alors que 33 km en mauvais état. Les services des travaux publics ont proposé l’inscription de ce projet en 2019 où une suite défavorable a été donnée à cette demande, a expliqué le ministre soulignant que ses services continueront de proposer la prise en charge de cette route dans les prochains programmes dès la disponibilité des enveloppes financières. (APS)