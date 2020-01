La Compagnie industrielle des transports algériens (Cital) souffrirait du ralentissement du secteur du transport ferroviaire en Algérie et se voit obligée d’orienter sa démarche commerciale vers l’export, particulièrement à destination de la Tunisie. C’est ce qui ressort des déclarations faites par Wahida Chaâb, P-DG de cette entreprise, spécialisée dans l’assemblage et la maintenance de tramways, et fraîchement récompensée du Prix algérien de la qualité 2019.

« Nous essayons de nous positionner sur des marchés extérieurs, en particulier sur le marché tunisien. Nous sommes en train de nous préparer à l’appel d’offres pour le projet de tramways de Sfax (270 km de Tunis) », a, en effet déclaré Mme Chaâb à l’APS. Créée initialement pour satisfaire les besoins en tramways des projets en cours et futurs en Algérie, les ambitions de cette entreprise n’ont pas tardé à se heurter au gel de plusieurs projets du secteur, notamment les tramways de Annaba, de Batna et l’extension du tramway d’Alger reliant les fusillés à Bir Mourad Raïs. Un gel provoqué par la chute des prix du pétrole depuis 2014, qui a poussé les autorités en place à revoir la liste des priorités en matière d’investissements. « Certes, le ralentissement de l’activité nous a touchés, comme toutes les entreprises algériennes, dépendantes de la commande publique. Avec le gel des trois projets de tramways, l’impact a été direct sur l’usine de Annaba. Mais pour ne pas perdre notre personnel formé et certifié, nous avons décidé de redéployer nos efforts et de créer de nouvelles activités », a expliqué la P-DG de l’entreprise.

Concernant le marché local, Cital compte livrer les 25 rames de tramway pour leur exploitation à Mostaganem à partir de 2020 et assurera la maintenance. Les trains de grandes lignes Coradia Algérie, achetés en 2018 par la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), seront également pris en charge par les services de la maintenance de Cital, a ajouté sa première responsable.

Un taux d’intégration de 32%

Avec un total de 145 rames de tramay fabriquées, Cital a réalisé un taux d’intégration de 32%, a souligné, par ailleurs, Mme Chaâb, ajoutant qu’une quinzaine de sous-traitants qualifiés pour les tramways travaillent spécifiquement pour l’entreprise qu’elle dirige. Ces derniers activent dans les domaines électrique, électronique, métallique, câblage, verrerie et composite.

« Aujourd’hui, la sous-traitance n’est plus une simple instruction du gouvernement, c’est une nécessité économique, car elle nous permet, non seulement de baisser la facture d’importation, mais aussi d’être plus réactifs et efficaces », estime l’intervenante, non sans faire savoir que l’importation représentait un « frein » pour l’activité de Cital par rapport aux délais et à la qualité des produits.

« Il est difficile de renvoyer les produits non conformes à l’étranger, car cela nous fait perdre du temps. Nous travaillons beaucoup sur l’efficacité et nous devons donc développer un tissu de sous-traitants pour domicilier le maximum d’activité », a-t-elle soutenu. En 2020-21, Cital compte intégrer encore d’autres bancs d’essai, ce qui permettra de rendre l’usine « plus autonome », ajoute la même responsable.

Créée en avril 2011 grâce à un partenariat algéro-français, Cital est détenue par l’entreprise publique Ferrovial, à hauteur de 41%, l’Entreprise du Métro d’Alger (EMA), à 10%, Alstrom Transport France SA, à 43%, et Alstrom Algérie à hauteur de 6%. Lancée dans le but de soutenir l’industrialisation du pays, elle emploie 460 travailleurs et active dans l’assemblage et la maintenance à partir de kits de tramways du type Alstom Citadis et de rames automotrices de type Alstom Coradia Polyvalent pour le marché algérien, avec une capacité de fabrication de cinq rames par mois.

Le Prix algérien de la qualité 2019, qu'elle a remporté la semaine dernière, récompense les organisations et les entreprises algériennes qui se démarquent par des démarches exemplaires en matière de qualité de produits et de services, de compétitivité et de contribution à la communauté et à la société.