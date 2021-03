La classe n’a pas d’âge. Le «Roi» Pelé, âgé de 80 ans, l’a prouvé une fois de plus. Hier, au lendemain du triplé de Cristiano Ronaldo avec la Juventus contre Cagliari, qui fait passer son total de buts au-delà de la barre des 770 du Brésilien, le triple vainqueur de la Coupe du Monde a mis fin à toute polémique concernant la justesse de ce record.

Le Portugais a en effet publié un message sur son compte Instagram, assumant qu’il avait battu le record du nombre de buts jamais inscrits en carrière. Certains lui ont reproché de ne pas tenir compte de tous les matches disputés par Pelé, affirmant que le record n’était pas encore pour lui. Le Brésilien n’a lui pas cherché à rentrer dans cette polémique, et a rendu un bel hommage à CR7 sur son compte Twitter.

« Cristiano, quel beau voyage tu fais ! Je t’admire beaucoup et ce n’est un secret pour personne. Félicitations pour avoir battu mon record de buts en matches officiels. Je laisse cette photo en ton honneur, avec beaucoup de tendresse, comme symbole d’une amitié qui existe depuis de nombreuses années » peut-on lire dans le message du ‘Roi’. La grande classe on vous dit.

