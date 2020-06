Les recommandations d’Amnesty portent également sur les dossiers sur lesquels elle a coutume de s’exprimer. Il en est ainsi question du «droit à la vie», une disposition contenue dans l’avant-projet de révision constitutionnelle et que l’ONG commente par un appel à l’abrogation pure et simple de la peine de mort au lieu du moratoire de fait que les autorités algériennes appliquent sur les exécutions depuis 1993. Amnesty recommande également la consécration du droit d’asile et «prie les législateurs algériens d’étendre les garanties de non-discrimination à toutes les personnes relevant de la compétence de l’Algérie et à inscrire les droits des femmes dans la Constitution», estimant que les migrants présents sur le sol national ne sont pas suffisamment protégés. Pour la liberté d’expression et la liberté de la presse, l’ONG appelle à la mise en place d’un arsenal législatif qui précise et détaille les infractions susceptibles de faire réagir l’appareil judiciaire afin d’éviter tout équivoque ou mauvaises interprétations susceptibles d’envoyer un journaliste, par exemple, devant le juge. L’article 55 de l’avant-projet de révision constitutionnelle «garantit aux citoyen(ne)s le droit d’accès et d’obtention d’informations», mais à la condition que l’exercice de ce droit ne porte pas atteinte «à la vie privée, aux droits d’autrui, aux intérêts légitimes des entreprises et aux exigences de la sécurité nationale». Il «conditionne par ailleurs toujours la liberté de la presse» au «respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation», souligne l’ONG qui parle de «notions vagues» à préciser. «Ces réserves laissent trop de latitude aux législateurs pour adopter des lois restreignant ce droit, sans exiger que les restrictions en question satisfassent aux conditions imposées par le droit international», juge-t-elle.

Pour ce qui concerne l’article 53 qui «garantit le droit de créer des associations», il «représente un progrès par rapport à la Constitution de 2016, car il indique que la création se fait par simple déclaration». «Cela laisse à penser qu’une nouvelle loi organique devra être adoptée à la place de l’actuelle Loi n° 12-06 de 2012 relative aux associations, qui impose l’approbation préalable des autorités – une disposition utilisée depuis longtemps de façon abusive pour priver des associations indépendantes de statut juridique». D’où le risque d’un nouveau texte restrictif des libertés associatives, croit savoir Amnesty. Ainsi, l’ONG appelle les autorités algériennes à «adopter cette modification positive et à inscrire la liberté d’association dans la nouvelle Constitution». «Le Parlement doit abroger la Loi n° 12-06 de 2012 et élaborer une nouvelle loi organique sur les associations qui soit conforme aux normes internationales relatives aux droits humains applicables», recommande-t-elle.L. S.

