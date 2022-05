La Cour d’appel près le Tribunal militaire de Blida a condamné, avant-hier, à la peine capitale l’adjudant-chef Guermit Bounouira, ancien secrétaire particulier du défunt chef d’état-major de l’ANP le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah.

L’accusé était poursuivi pour «divulgation d’informations confidentielles, touchant aux intérêts de l’armée et de l’Etat», «collecte et transmission d’informations à des parties ou des pays tiers» et «violation de l’obligation de réserve dans le but de porter atteinte à la sécurité et aux intérêts de l’Etat», selon des sources proches du dossier. Guermit Bounouira avait fui l’Algérie après le décès de Gaïd Salah, en décembre 2019, pour se réfugier en Turquie, avant d’être livré aux autorités algériennes l’été dernier, rappelle-t-on.

Dans la même affaire, la Cour militaire a condamné Ghali Belkecir, ancien commandant de la Gendarmerie nationale en fuite à l’étranger, à la perpétuité, confirmant ainsi le jugement prononcé en première instance. Le général Belkecir, qui est accusé notamment de «détention d’informations et de documents confidentiels dans le but de les mettre à la disposition d’un agent d’un pays étranger», est également poursuivi dans des affaires de corruption.

La même Cour s’est également prononcée contre Mohamed Larbi Zitout, cyber activiste et membre de l’organisation Rachad, installé en Grande-Bretagne, et qui a été condamné à la réclusion à perpétuité. Mohamed Larbi Zitout est accusé de «complot contre l’autorité de l’armée» et de «trahison».

