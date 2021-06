Samedi, le Pays de Galles disputait son huitième de finale face au Danemark. Les coéquipiers de Gareth Bale n’auront pas réussi à créer l’exploit et se sont lourdement inclinés 4-0. Une défaite qui élimine donc les Dragons et qui relance le débat autour de l’avenir de Gareth Bale. Avant le début de l’Euro, le joueur qui appartient toujours au Real Madrid avait déclaré avoir pris une décision concernant son avenir, mais qu’il attendrait la fin de la compétition pour la rendre publique.

Interrogé sur ce sujet au micro de Sky Sports, le Gallois a quitté l’interview précipitamment, visiblement agacé par la question. Une situation qu’a tenu à expliquer son sélectionneur Robert Page. « Pourquoi voudrait-il répondre à une question sur son avenir ? Pour moi, c’est une question insensible. Quel est l’intérêt de poser cette question alors qu’il vient de quitter le terrain après une défaite ? Les émotions sont brutes, donc il a fait la bonne chose en s’éloignant et en rassemblant ses pensées. »

Euro 2020/Allemagne : Thomas Müller rassure avant d’affronter l’Angleterre

Sorti du placard par Joachim Löw pour disputer l’Euro 2020, Thomas Müller (31 ans) a disputé les trois premières journées de la phase de poules avec l’Allemagne. Titulaire contre la France (0-1) puis face au Portugal (4-2) en soutien de Serge Gnabry dans le 3-4-2-1 de « Jogi », l’attaquant du Bayern Munich n’a pas pu tenir sa place dans le onze lors du dernier match de la Nationalmannschaft face à la Hongrie (2-2) en raison d’une petite blessure à un genou.

Forcément, l’état physique du champion du monde 2014 inquiète outre-Rhin. Mais Thomas Müller a tenu à rassurer tout le monde alors qu’il a pu reprendre l’entraînement collectif sans souci majeur. « Si j’avais eu des problèmes, je ne me serais pas entraîné aujourd’hui. Je peux encore sentir quelque chose, mais la blessure au genou ne me gêne pas. Ce n’est pas un problème pour mardi », a ainsi lâché l’élément offensif de la Mannschaft dans des propos relayés par Bild. Il devrait donc reprendre sa place de titulaire dans le onze de Joachim Löw demain (17h) pour le choc face à l’Angleterre, en huitièmes de finale de l’Euro 2020.

Articles similaires