En fin d’après-midi ce vendredi, les instances du football néerlandais avaient entériné la fin du Championnat, et décidé de ne pas désigner de vainqueur, de ne pas reléguer de clubs, et de geler les accessions en Eredivisie. Une première depuis 1945.

Leader du Championnat avant l’interruption de la compétition à cause de la pandémie de coronavirus, l’Ajax, qui disputera la Ligue des champions la saison prochaine, a réagi par l’intermédiaire de son manager général Edwin van der Sar qui s’est exprimé sur les médias du club : « Les joueurs, les coaches, ils veulent gagner le titre sur le terrain. Nous avons été devant toute l’année, donc nous aurions pu nous plaindre mais étant donné le contexte dans lequel nous sommes, la décision est compréhensible. Il y a tellement plus de choses importantes que le football ».

« Le plus gros scandale de l’histoire du sport néerlandais »

Si l’Ajax accepte son sort, et les décisions, ce n’est pas le cas d’Utrecht, sixième du classement, à trois points de Willem II (dernier qualifié pour la Ligue Europa) mais avec un match en moins, et la finale de la Coupe nationale à jouer contre Feyenoord. « Il est inacceptable que la Coupe soit ignorée et ne fournisse pas une place en Coupe d’Europe », a affirmé dans un communiqué Utrecht, qui veut porter une réclamation devant l’UEFA.

Pas de montée en Eredivisie, donc, ce qui a aussi fait bondir le club de Cambuur Leeuwarden, leader de la deuxième division avec 11 points d’avance. « C’est le plus gros scandale de l’histoire du sport néerlandais », a déclaré Henk de Jong, l’entraîneur de Cambuur.

