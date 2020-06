Dans un communiqué publié samedi, le Forum des chefs d’entreprise (FCE) a annoncé sa décision de changer sa dénomination à l’occasion de sa prochaine assemblée générale. L’Organisation patronale «informe l’opinion publique, en général, et les acteurs économiques, en particulier, de sa décision de changer de dénomination à l’occasion d’une prochaine assemblée générale devant se tenir dans les plus brefs délais et dès que les conditions sanitaires le permettront», lit-on dans le communiqué.

Ce changement annoncé s’accompagnera de nouvelles orientations dont l’objectif est de solder le bilan de l’ancien patron du FCE, Ali Haddad, aujourd’hui en prison.

Il s’agira, comprend-on de l’avis publié samedi, de s’éloigner d’une démarche qui a fait du «Forum» pendant des années un acteur de soutien et de proximité politiques d’importance durant la deuxième partie des vingt années de pouvoir de l’ancien président Bouteflika. Et de se concentrer uniquement sur les questions économiques et d’entreprise, loin des engagements qui, mêlant affaires et influences politiques, ont conduit en prison d’anciens grands dirigeants de l’association et à se retrouver poursuivis pour de nombreuses affaires en justice.

«Conscient de la mission qui est la sienne (la défense de l’intérêt de l’entreprise, nldr) et dont il n’aurait jamais dû se départir, fort de la sincérité de l’engagement des chefs d’entreprise qui l’animent, convaincu que la construction de l’Algérie nouvelle à laquelle aspirent les Algériennes et les Algériens suppose des instruments d’intermédiation et de régulation fiables, viables et crédibles, le Forum acte définitivement son engagement exclusif en direction des questions et des préoccupations économiques en les dissociant de la chose politique», est-il affirmé solennellement dans son communiqué. La direction du Forum a indiqué dans ce sens qu’elle «interdisait à tous ses membres l’exercice, sous quelque forme que ce soit, de toute activité politique sous sa couverture». En revanche, l’organisation «s’engage à participer pleinement à l’essor économique du pays en se refusant d’accomplir une quelconque autre mission qui n’est pas la sienne».

Dès l’arrivée de Sami Agli à la tête du FCE, l’idée de changer de nom s’est manifestée comme une urgence pour se vêtir d’une identité nouvelle. Et comme pour changer d’époque et décrocher d’une séquence d’ombre certes – une époque de pratiques et de réflexes qui ont «altéré son image de marque et obéré sa crédibilité, selon le communiqué- mais qui pourtant ne disparaîtra pas de l’histoire récente de la jeune association patronale comme de l’Algérie d’ailleurs.<