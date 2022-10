Par Nadir Kadi

Alors que des températures caniculaires sont enregistrées ces derniers jours dans plusieurs régions du pays, pas moins de 47 incendies, causés, ou du moins facilités, par la chaleur ont été signalés dans 14 wilayas dimanche et lundi. La Protection civile, qui maintient «actif» son dispositif de lutte contre les incendies de forêt, maquis et récoltes, a procédé à l’extinction de «47 incendies du couvert végétal, dont 11 de forêt, 4 de maquis, 15 de broussaille et 17 de récoltes».

En effet, nouveaux incendies qui ont causé des dégâts matériels relativement importants, entraînant notamment la perte de surfaces agricoles. Les premières estimations de la Protection civile laissent apparaître que 51 ha de forêt, 7 ha de maquis, 15 ha de broussailles, 7 557 bottes de foin et 49 palmiers ont été détruits. L’impact de ces feux, que l’on peut qualifier de «hors saison», signalés principalement dans les wilayas d’El Tarf, Jijel, Tizi Ouzou, Annaba, Chlef, Batna, Blida, Tipasa, Aïn Defla, Mila, Béjaïa, Médéa, Guelma et Relizane, a par ailleurs été réduit, selon le communiqué de la Protection civile, grâce au «déclenchement rapide du dispositif de lutte contre les incendies. Ce qui a permis de circonscrire tous les incendies et de préserver d’importants espaces de couvert végétal».

Les services de lutte contre les feux avaient en effet mis en place un dispositif spécial dès les premiers jours de la saison estivale et jusqu’à la fin du mois d’octobre, permettant entre autres la mobilisation rapide des agents de la Protection civile mais aussi de la Direction des forêts. Toutefois, il est également précisé, qu’au moins trois des derniers feux enregistrés ces derniers jours se sont révélés particulièrement violents, nécessitant la mobilisation des agents de lutte jusqu’à hier. Ces feux, ayant nécessité la mobilisation «d’important moyens», ont en effet ravagé des zones forestières au niveau du village Sidi Salem dans la commune de Larhat (wilaya de Tipasa), au lieudit Bounihi dans la commune de Sidi Akkacha (wilaya de Chlef) et au niveau du lieu-dit Boussardina dans la commune de Hammam Melouane dans la wilaya de Blida.

Quant aux causes de ces feux, aucune piste n’est pour le moment avancée par les autorités ; cependant il apparaît vraisemblable que la vague de chaleur facilite les départs d’incendies. A ce titre les services météo qualifient cet épisode «d’anormal pour un mois d’octobre» avec des températures allant jusqu’à 35°C à Alger et avaient également expliqué que cette situation devrait perdurer jusqu’à la fin du mois en cours. Par ailleurs, la piste criminelle ou la négligence pourrait également expliquer certains départs de feux. Ainsi le journal Le Soir d’Algérie, rapportait hier, en citant «une source judiciaire», que le juge d’instruction près le tribunal d’El Milia avait prononcé une mise en détention et une mise sous contrôle judiciaire à l’encontre de deux suspects suites aux incendies au lieudit Tamzait, dans la localité de Mechat, relevant de la commune d’El Milia. Les deux personnes auraient en effet été interpellées sur les lieux de l’incendie où les opérations de fouille avaient également permis la découverte d’une bouteille d’essence et une autre de gasoil, ajoute la même source. <

