Malgré un manque d’effectifs sur le terrain pour contrôler et gérer un patrimoine forestier de plus de 225 000 ha et 189 128 ha de steppe, outre des insuffisances en moyens matériels roulants et en infrastructures forestières comme les pistes, la forêt de Tlemcen, grâce au plan d’urgence adopté par la conservation des forêts dirigée par M. Senoussi, a été épargnée par les feux cette année.

par Mohamed Medjahdi

En effet, les principales missions de la Conservation des forêts de Tlemcen visent la protection, la gestion et le développement du patrimoine forestier, de la faune et de la flore, la mise en valeur des terres de montagne, la lutte préventive et active contre les maladies et incendies de forêt, la protection des bassins versants et la lutte contre l’érosion.

Selon le conservateur des forêts de Tlemcen, « la forêt, par sa nature même, a la capacité de répondre à des besoins très divers, que ce soit sa fonction d’abriter une faune et une flore riches et variées, de fournir du combustible et certains aliments, ou encore par sa fonction récréative ». C’est le cas de la forêt de Tlemcen dont la gestion est du ressort de la Conservation des forêts de la wilaya. Selon notre interlocuteur, cette gestion répond à plusieurs missions pour la protection et la valorisation des ressources forestières. « La conservation des forêts de Tlemcen maintient un échange avec la population rurale pour lui assurer un développement et améliorer ses conditions de vie », a estimé le chef de la Conservation des forêts. Pour le bien-être de cet espace forestier, un plan d’urgence a été adopté et une stratégie a été déclenchée pour promouvoir la croissance, la diversification et la création d’emplois. C’est ainsi que la Conservation des forêts de Tlemcen tente de répondre à une démarche cohérente pour une gestion durable des forêts qui s’étendent sur 225 000 hectares. Le massif forestier est beaucoup plus localisé au niveau de 20 communes car considérées à vocation forestière. L’objectif est de procéder à la préservation des zones forestières qui occupent 24% de la superficie totale de la wilaya de Tlemcen. Les opérations de reboisement lancées ces derniers mois visent à lutter contre la désertification, où un important programme de plantation d’un million d’arbustes a été mis en place. Le Conservateur des forêts mise sur la gestion des végétations naturelles qui assurent non seulement le couvert du sol, mais aussi une protection contre l’érosion, la régulation des niveaux des nappes souterraines et les ressources en bois, le fourrage et les produits forestiers autres que le bois. Pour ce 25 octobre, Journée nationale de l’arbre, le conservateur mise sur un reboisement important afin de rendre à la forêt son lustre d’antan.



Création de forêts récréatives

Quelque 10 sites pour abriter des forêts récréatives ont été créés par la Conservation des forêts à travers 8 communes relevant de la wilaya de Tlemcen. D’une superficie totale de 88 hectares, ces forêts sont localisées à Hammam Boughrara, Marsat Ben M’hidi, Ouled Mimoun, Sebdou, Beni Ouarsous, Tlemcen… Ces actions s’inscrivent, selon le conservateur des forêts de Tlemcen, dans le cadre de l’investissement dans le secteur forestier et l’amélioration des services. Selon la même source, ces forêts récréatives sont considérées comme support à l’économie nationale, un encouragement au tourisme vert et de montagne. Ces espaces de détente permettront également la création d’emplois directs et indirects. « Ces forêts vont engendrer une cinquantaine d’emplois permanents et une soixante temporaires. Le coût de l’investissement moyen est estimé entre 15 000 000 et 30 000 000 DA par forêt », a-t-on souligné.



Exploitation de liège, du bois et de l’alfa

Selon la Direction des forêts de Tlemcen, le patrimoine subéricole actuel de la wilaya de Tlemcen se localise principalement dans la forêt de Hafir et Zarifet constituée essentiellement d’une vieille futaie de chênes-lièges et de jeunes taillis du même arbre moins importants. Quant aux autres subéraies, elles sont de moindre importance et réparties surtout en zones montagneuses avec l’existence d’un peuplement très restreint en zone littorale. Ces espaces de lièges s’étendent sur une superficie 4 739 ha, dont 4 000 ha sont productifs. Entre 2015 et 2019, la production moyenne était de 350 quintaux par an. Le liège est destiné à la fabrication de produits isolants et d’étanchéité et à deux entreprises situées à Jijel et Skikda.

Pour le bois, la production moyenne annuelle est de 1 205 m3/an toutes catégories de bois confondues. Ce bois exploité est destiné aux petites scieries de Tlemcen et Blida où il est utilisé pour la fabrication de caisses, pieds de lit, palettes et plateaux de barque.

S’agissant de la production alfatière, Tlemcen compte une superficie de 189 128 ha répartie sur quatre communes, Sidi Djilali, El Gor, Bouihi et Aricha. La production peut atteindre 1 000 t/an. Or face aux changements climatiques, la production actuelle est d’environ 400 tonnes par an. Le produit est destiné principalement au secteur de l’artisanat pour la fabrication de paniers traditionnels et artisanaux, cordes pour bateau et une partie de la récolte est destinée aux éleveurs comme aliment de bétail. Cependant, et dans le cadre de la lutte contre la désertification qui menace la région, la Conservation des forêts de Tlemcen a entamé plusieurs actions au niveau des communes steppiques localisées au sud du chef-lieu de wilaya.

Vaste programme pour la célébration de la Journée internationale des montagnes

Le 11 décembre prochain, un riche programme est prévu pour célébrer l’événement. De nombreux acteurs prendront part à cet événement notamment la Direction de l’éducation, la direction de l’agriculture, celle de l’environnement où l’accent sera mis sur plusieurs facteurs notamment les glissements de terrain et les inondations et surtout comment préserver ce patrimoine. Il s’agit d’une occasion pour montrer la réelle valeur de la montagne, un espace d’évasion pour des milliers de personnes qui trouvent là un lieu de détente loin d’un monde urbanisé stressant. La richesse de ces milieux naturels est irremplaçable et il est indispensable de protéger ce legs, qui est aussi un lieu de vie pour une partie de notre population. D’ailleurs parmi les objectifs de la Conservation des forêts de Tlemcen, le développement d’une économie plus diversifiée, compétitive et créatrice d’emplois, tout en assurant un développement territorial équilibré et durable. S’ajoutent la nécessité d’asseoir une gestion durable des forêts et des nappes alfatières, la conservation des eaux, des sols et la lutte contre la désertification, la contribution à l’émergence d’une économie diversifiée et compétitive par la valorisation des potentialités de l’ensemble des territoires, le reboisement d’une superficie de 6 000 hectares d’ici 2030, la réduction à moins de 1 000 ha des superficies infestées par les parasites.

Il est important de rappeler que les monts de Tlemcen avaient bénéficié par le passé d’un important programme de développement financé par la Banque mondiale pour un coût de plus de 12 millions d’euros, et dont l’objectif vise à contribuer à la réduction de la pauvreté rurale, la régénération et la gestion durable des ressources naturelles, dont dépend le groupe cible pour sa survie Plusieurs projets de développement de proximité, ainsi que le soutien du développement agricole pour garantir la pérennité par la mobilisation des eaux superficielles et par l’adoption de mesures destinées à freiner la dégradation des sols ont été réalisés au niveau des monts de Sebaa Chioukh et Traras. Un total de 23 communes comptant une population de plus 192 000 ruraux installés dans la zone du projet avait bénéficié de ces activités.