Le patrimoine forestier

de l’Algérie vient de subir

un sacré coup ravageur à cause des incendies qui ont frappé la région d’El-Tarf, où plus de 5 670 hectares sont partis en fumée dans la seule journée de mercredi dernier.

PAR NAZIM B.

Le wali d’El-Tarf a déclaré, avant-hier, que les incendies de forêt, qui se sont déclarés mercredi passé dans cette wilaya, ont dévasté 5 670 hectares du couvert végétal dont 1 164 hectares de forêt, rappelant que depuis le premier juin passé, 6 039 hectares du couvert végétal ont été la proie des flammes. Ce qui nécessitera, sans l’ombre d’un doute, un sursaut salvateur pour un patrimoine forestier en péril. Il s’agit manifestement d’une lourde facture qui s’ajoute à celle de l’année passée marquée, elle aussi, par des incendies gigantesques en Haute-Kabylie où la reprise se fait lente et où les programmes de replantation ne vont pas donner de fruits dans l’immédiat.

La surface parcourue par les feux d’août 2021 dans la wilaya de Tizi Ouzou est de 41 489 ha, soit environ 14% de la superficie totale de la même wilaya, avait fait part le Conservateur des forêts. Il a évalué le patrimoine forestier local dévasté à 970 millions DA dont 520 millions DA représentent les pertes en chêne-liège.

«Doté d’un écosystème unique dans le bassin méditerranéen et classé réserve de biosphère par l’Unesco, en 1990, le Parc national d’El Kala a vu plus de 10 000 hectares partis en fumée ces derniers jours», a affirmé pour sa part Rafik Baba Ahmed, universitaire et ancien directeur de ce site. Il regrette que plus de 10% de la superficie d’un parc national du nord-est de l’Algérie, classé par l’Unesco, ait été détruit par les violents incendies qui ont ravagé ces derniers jours le nord-est du pays.

Le parc d’El Kala, considéré comme l’un des principaux réservoirs de biodiversité du bassin méditerranéen, s’étend sur une superficie totale de près de 80 000 hectares et abrite plusieurs centaines d’espèces d’oiseaux, de mammifères et de poissons, ce qui lui confère «une richesse biologique exceptionnelle», selon le spécialiste. La Réserve de biosphère d’El Kala abrite une faune aviaire très remarquable avec plus de 60 000 oiseaux migrateurs chaque hiver, fait remarquer le site de l’Unesco, qui considère que «c’est une mosaïque d’écosystèmes marins, dunaires, lacustres et forestiers, avec sa bande marine riche en coraux, herbiers de posidonies et poissons».

Cette richesse tend, malheureusement, à s’étioler dans la mesure où le pays enregistre de plus en plus d’incendies énormes, sous l’effet du changement climatique. Pour M. Baba Ahmed, les incendies ont «de tout temps, à une ou deux exception près, affecté les massifs du parc», estimant que «la forêt ne se reconstitue pas, mais devient éparse et évolue vers un maquis d’arbustes, pour finir en sol nu voué à l’érosion». Le spécialiste ajoute que «l’autre impact des incendies est la raréfaction, pour ne pas dire la disparition d’animaux et de plantes. Et on le constate à travers l’emblème de la région, le cerf de Barbarie complètement disparu depuis une vingtaine d’années, ou encore, le lynx». Ajoutant qu’avec le temps, les incendies «affaiblissent la forêt, la rendant vulnérable aux autres agressions comme celles des insectes nuisibles, mais surtout les activités humaines».

M. Baba Ahmed a relevé également d’autres «griefs» commis contre les massifs forestiers «fragmentés par un dense réseau routier, au titre du désenclavement, qui a favorisé les constructions éparses et l’apparition de nouvelles localités avec des raccordements d’électricité et de gaz naturel». Une faille que pointe, pour sa part, l’expert forestier Amar Naït Messaoud, qui plaide pour un «regard objectif et critique» sur la situation du territoire qui a subi le feu, estimant que le Schéma national d’aménagement du territoire (SNAT), datant de 2010, «n’arrive pas à s’imposer comme outil de travail régulier et quotidien au sein des institutions concernées». Considérant que la reconstitution des forêts – celles détruites par les incendies ou ayant subi des défrichements délictueux – est une mission importante, voire vitale dans la gestion forestière, l’expert a précisé, dans un entretien à El Watan, que «la reconstitution post incendie d’une forêt suppose un temps d’observation pour apprécier le niveau de remontée biologique (régénération naturelle)». n