Elle est née à Montréal, il y a 17 ans, de parents algériens installés là-bas depuis 1999. Aujourd’hui, Nour Houda Foura sera en lice dans le championnat national de patinage artistique au Canada. Elle est la première algérienne à évoluer à ce niveau et disputer cette compétition. Son rêve est de représenter l’Algérie lors des Jeux Olympiques d’hiver 2022 en Chine. Problème : notre pays n’a pas de fédération de patinage sur glace. En effet, seul deux instances existent en Afrique. Celles du Maroc et d’Afrique du Sud qui sont affiliées à l’Union internationale de patinage (UIP).

Tout a commencé en 2008. A l’époque, Nour Houda avait 5 ans et chaussait les patins pour la première fois. Presque 12 années plus tard et après avoir fait les catégories pré-juvénile, juvénile, pré-novice et novice, elle se retrouve au niveau « junior » où elle évolue avec l’équipe du Québec. Talentueuse, elle termine 3e entre 36 concurrentes au total recensées au championnat de province, abrité il y a presque deux mois de cela à Edmonton, pour être parmi les 18 patineuses en catégorie junior qui seront en lice aujourd’hui dans la compétition nationale à Mississauga (Ontario). La présence dans le top 18 canadiens, où cette discipline est très pratiquée, démontre la qualité de l’Algérienne qui est inscrite dans un programme sport-études (cours le matin et entraînements l’après-midi) depuis la 5e année primaire. Glisser sur la glace est donc une véritable passion pour celle qui s’est dit être « fière de ma qualification aux Championnats canadiens ». Pour elle, « c’est le résultat de centaines d’heures d’entraînements et je rêve que ce sport prenne place dans mon pays d’origine en Algérie.»



Quelle suite à cet appel ?

Le souhait est là. Comme l’intention et l’envie de montrer la grâce sur la glace avec la robe de l’Algérie. Faisable ? Vraisemblablement oui tant l’Algérie a rejoint la Fédération internationale de hockey sur glace dernièrement. Pour le patinage, qui reste un sport individuel ou de couple tout au plus, cela nécessite une réelle volonté pour promouvoir ce sport. Surtout qu’il n’a pas vraiment la cote.

Ajouté à cela le fait qu’il soit exigeant sur les plans athlétique mais aussi infrastructurelle pour consacrer des espaces de pratique.

Celle qui a été choisie dans le top 20 de la diversité au Québec en 2019 pourrait être une inspiration pour les jeunes algériennes afin qu’elles s’intéressent à ce sport n’ayant pas de place dans le paysage sportif en Algérie.

Pour ceux qui ne connaissent pas le patinage, il faut savoir que c’est un concours sur glace composé de danse de création qui ne peut durer plus de 2 minutes et équivaut à 30% du score total.

Cette partie de la prestation suit la danse imposée qui représente 20% de la note globale. Aussi, il y a la danse libre qui donne 50%.

Dans cette partie de la prestation les patineurs choisissent eux-mêmes l’ambiance et le rythme musical et ils disposent de quatre minutes pour exécuter un programme libre au cours duquel ils déploient leur technique et leur inventivité (originalité, la difficulté et l’assurance) sur chorégraphie qu’ils conçoivent eux-mêmes.

Elle est sanctionnée par une valeur technique et une note pour la présentation.n