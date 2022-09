Par Hamid Bellagha

Il est clair que la patience du Président de la République a atteint ses limites. A travers les orientations et surtout les ordres dispensés lors du Conseil des ministres, nul doute que le président Tebboune a abrogé la période de grâce, qui a trop duré, pour certains ministres.

Trop de projets sont restés au stade de… projets. Les autoroutes de jonction à l’A1, l’entretien de l’autoroute Est-Ouest, l’hécatombe mortelle quotidienne sur nos routes, les dédoublements de rails ou création de nouvelles lignes ferroviaires, les nouveaux hôpitaux, le fameux cahier des charges des concessionnaires automobiles, le guichet unique de l’investissement, le développement idoine de l’industrie pharmaceutique, la création de nouvelles sociétés privées de transports maritime et aérien, et la liste est encore longue.

Il est donc temps de passer de la théorie à la pratique, selon l’espace lu entre les lignes du communiqué du Conseil des ministres.

Il est clair aussi que le super ministère des Transports et tutti quanti, accordé à Beldjoud, est scruté à la loupe, tant les ratages et les attentes interminables ont été l’apanage de ce portefeuille délicat. Le transport, l’oxygène du commerce et du tourisme, ne cesse d’accumuler les débâcles, et les bus et les poids-lourds assassins «mathusalémiens» sont là pour le prouver chaque jour. A charge donc pour le locataire dudit ministère d’y mettre de l’ordre.

De son côté, Aoun, après une longue traversée du désert revient à la maison pour concrétiser les espoirs placés dans une industrie pharmaceutique qui avance d’un pas pour reculer de deux. Le désormais ex-Directeur général de la Pharmacie centrale des hôpitaux est chargé de booster le secteur pharmaceutique, lui, qui a déjà réussi de faire de Saidal un géant du domaine, alors que la mode était à l’époque au démantèlement des entreprises publiques et l’injection de sous dans les… moins performantes.

Et puisque quand le bâtiment va, tout va, Rekhroukh a été sollicité sans doute pour devenir le génie de la lampe dans un secteur où le mode sombre a toujours été de mise. Ayant fait de Cosider non seulement la société de replâtrage des défauts des autres, mais aussi une entreprise performante, et pas seulement dans le BTP, lui qui subissait les rodomontades des ministres, pour la plupart à la case prison, lors de visites de chantier pour la galerie, Rekhroukh est rentré dans les calculs du Président, et nul doute qu’il sera à la hauteur de sa réputation de meneur d’hommes et de projets jusqu’à leur concrétisation.

Le Covid n’étant plus une excuse et le matelas de devises en superbe extension, il ne reste donc aux nouveaux hommes du président que d’aller au bout des espoirs placés en eux.

