par Dominique Lorraine

«Juliette, Victor Hugo. Ils avaient trente ans, lui, un peu plus, elle, un peu moins. Leur amour avait été fulgurant, idéal, charnel, spirituel. Ils s’étaient retirés du monde. Il serait plus juste de dire qu’elle s’était retirée du monde, comme on prend le voile». C’est l’été 1943, Victor Hugo, poète et dramaturge, et Juliette Drouet, sa maîtresse et compagne, voyagent en Espagne. Ils sont heureux, loin de Paris et de ses scandales. Pour lui, Juliette a abandonné son métier de comédienne. Tout semble leur sourire. Cependant, Victor Hugo, père poule, ne peut s’empêcher de penser à sa fille Léopoldine, qu’il voit dans chacune des jeunes filles qu’ils croisent. «Ah, ah ! C’est Léopoldine que tu décris là, mon Toto ! Il faut s’y faire, ta fille n’est plus une enfant, c’est une femme ! Une femme avec son mari.» lui lance Juliette. Et pendant ce voyage insouciant, l’impensable va se produire. Par un affreux concours de circonstance, Léopoldine va se noyer au cours d’une promenade en barque sur la Seine normande avec son mari, nouvelle qu’il apprend par la presse. Le monde s’effondre pour Victor Hugo qui rejoint son épouse Adèle à Paris. Durant trois années, il ne pourra pas écrire. Il vit reclus, abandonnant même Juliette qui tente cependant de le tirer de son chagrin. Tout lui devient insupportable, les mondanités, les richesses étalées, l’hypocrisie («Et j’ai bien vu souvent qu’on riait de ma peine. / Je me suis étonné d’être un objet de haine, / Ayant beaucoup souffert et beaucoup travaillé.»), la médiocrité intellectuelle (il fustigera l’Académie française qui n’a pas voulu honorer son ami Balzac). Cette épreuve va le transformer et, de conservateur, il devient révolutionnaire, avec un engagement sans faille auprès des plus démunis, le pousser même et au bout de ces trois années de pénitence, à reprendre la plume. Et de là vont naître ses plus beaux poèmes («Maintenant, ô mon Dieu que j’ai ce calme sombre / De pouvoir désormais / Voir de mes yeux la pierre où je sais que dans l’ombre / Elle dort pour jamais.») et son plus célèbre roman «Les Misérables». «Léopoldine» retrace avec beaucoup de finesse, étape par étape, la vie littéraire, sociale et politique de Victor Hugo qui connaît bien des soubresauts en raison de ses actions politiques à gauche. Jusqu’à son exil à Guernesey, une île anglo-normande. «Les années passent. Hugo, sa famille, quelques amis proches, vont d’exil en exil, chassés de Bruxelles, chassés de Jersey, pour finalement s’établir à Guernesey.» Ce qui a poussé Thierry Consigny à se pencher sur le destin de Victor Hugo et de sa fille chérie Léopoldine, c’est la disparition de sa propre fille Lara : «Ma fille Lara est morte noyée à quatre ans. C’est une des choses de la vie où les fils du destin se rejoignent, se concentrent, dans un orage font jaillir un éclair où apparaissent par milliers, des présages, des pressentiments, où tout paraît «écrit», lié, un poème, une fleur, un dessin, un vitrail, tout est signe».

Hugo avait 41 ans et Thierry Consigny 36, lors de cette terrible épreuve. Une communauté de destin qui l’amène à nous faire découvrir au-delà d’un Victor Hugo public, un père poète transcendé par la mort de sa fille. Léopoldine est vivante dans la mort. Tout comme Lara : «Lara morte, la tristesse de son absence est aussi la joie de sa présence, à chaque instant.» «Léopoldine», une belle réflexion sur le sens de la paternité, du deuil, du courage, de l’existence. n

«Léopoldine de Thierry Consigny», éditions Grasset, 2022