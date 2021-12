«Nous avions vingt ans et des rêves pour seul bagage». C’est ainsi qu’on pourrait peut-être résumer l’étonnant livre que les éditions Necib viennent de publier. Signé Karim Soumati, «le Tour du monde d’un jeune algérien» est le récit personnel et autobiographique d’un jeune étudiant de 23 ans, originaire de l’Algérois qui, à la fin des années 1960, a accompli un long périple entre l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie.

Par Farid Aïnouche

Un itinéraire presque fantastique qui le jettera sur les routes du monde entre juillet 1969, année du premier voyage lunaire qu’on croit être un symbole pour ce qu’il allait devenir plus tard, et novembre 1972, même si son récit court de manière parcellaire à travers les quelques souvenirs qu’il égrène, jusqu’en 1975.

La première escale est Marseille, où il se lancera à travers les routes d’Europe jusqu’en Grèce et, sur son chemin vers la Turquie, il fait la connaissance d’une jeune Canadienne, une rencontre décisive qui lui fera découvrir des destinations et des horizons jusque-là inconnus, avant un départ pour le Canada pour rejoindre sa jeune amie et une immersion dans la société et les cultures de ce pays. Une expérience qui le marquera à vie, jusqu’à ce qu’il décide, cinquante ans plus tard, de la raconter à travers son livre ; un journal qu’il a tenu presque au jour le jour et à travers lequel il raconte son périple à travers des points de chute incontournables pour l’époque, l’Europe, les Balkans, le Népal, l’Inde, le Pakistan, le Japon, la Thaïlande, l’Afghanistan, l’Euphrate…

C’était la période des «Beatles, de Bob Dylan et de Woodstock», écrit l’auteur. Mais dans son récit, point de ces clichés d’autostoppeurs aux cheveux longs, filant pour le Népal et Katmandou. Ni «beatnik» ni «hippie». Mais une vraie histoire de vie, de liberté et d’apprentissage et de projet surtout, dont le centre, on l’imagine grâce à sa rencontre avec sa jeune amie sur une route entre la Grèce et la Turquie, sera le Canada. Dans ce pays, Karim Soumati rencontre une famille, des gens qui vont contribuer à sa formation personnelle. C’est là qu’il fera ses premiers pas pour apprendre à piloter un petit appareil, un Cessna, à bord duquel il s’amusera à faire le saute-mouton entre lacs et forêts du pays canadien, avant d’aller s’inscrire dans une école d’aviation au Royaume-Uni pour devenir plus tard pilote de ligne et commandant de bord à Air Algérie.

Son histoire, qui est celle de toute une génération qui voulait le monde à portée de main, est celle d’une décade prodigieuse – la fin des années 1960 et le milieu des années 1970- où les voyages étaient presque sans visa à condition d’obtenir le sésame, l’autorisation de sortie du territoire national (ASTN) que Boumediène avait instaurée à l’époque après le coup d’Etat de juin 1965.

Les pays qu’il a visités avec comme seul bagage un sac-à-dos seront son terrain d’apprentissage de la vie. «Je rentre chez moi serein, l’expérience unique, acquise durant mon merveilleux voyage», écrit-il à la fin de son récit. En reprenant cette phrase d’Antoine de Saint-Exupéry : «Faire que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas vôtre rêve». A lire absolument.

Soumati Karim, «le Tour du monde d’un jeune Algérien», préface du professeur Youssef Nacib, Necib Editions – Alger- novembre 2021. Prix : 1 000 dinars